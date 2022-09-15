Samanyolu Haber /Dünya / AP'den AB'ye Macaristan için harekete geçme çağrısı /15 Eylül 2022 22:58

AP'den AB'ye Macaristan için harekete geçme çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan Macaristan oylamasında Budapeşte yönetiminin "Avrupa değerleriyle uyumlu hale gelmesi için' harekete geçilmesi çağrısı yapıldığı aktarıldı.

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Daha çok Avrasya ve Rusya yanlısı tutumlarıyla son dönemde dikkat çeken ve bu yönde politikalarını devam ettiren Viktor Orban yönetimindeki Macaristan ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yeni bir oylama yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu oylamada Avrupa Birliği'ne (AB), AB demokratik normlarını ciddi şekilde ihlal eden Budapeşte yönetiminin "Avrupa değerleriyle uyumlu hale gelmesi için' harekete geçilmesi çağrısı yapıldığı aktarıldı.

 Cumhuriyet'te yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Macaristan karşıtı bir oylama yaptı.

AP, Macaristan'ın artık "tam bir demokrasi" ülkesi olmadığını ve AB'nin, Macaristan'ı "Avrupa değerleriyle uyumlu hale getirmek için her şeyi yapması gerektiğini" açıkladı.

AP oturumunda yapılan oylamada 423 lehte oya karşılık 123 aleyhte oy ile Macaristan'ın, AB demokratik normlarını "ciddi şekilde ihlal" ettiği belirtildi.
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