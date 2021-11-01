Samanyolu Haber /Gündem / Apple kuyruğunda bir ekonomi bakanı! /01 Kasım 2021 11:58

Apple kuyruğunda bir ekonomi bakanı!

Almanya’da yeni koalisyon hükümeti kuruluncaya kadar Federal Ekonomi Bakanı olarak görev alacak olan CDU’lu Peter Altmaier, geçtiğimiz günlerde Berlin’de kuyrukta beklerken görüldü.

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Almanya sadece Avrupa'nın en büyük ekonomisi değil, aynı zamanda dünyanın en güçlü dört ekonomisinden biridir. Bu büyük ekonomiyi yıllardır yöneten isimlerin başında Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı CDU’lu Peter Altmaier geliyor. Görevi bırakmaya hazırlanan Merkel'e en yakın isimlerinden biri olan Bakan Altmaier ilginç bir fotoğraf ile geldi. 


Altmaier , Berlin'de  şehrin en merkezi yerinde  Ku’damm üzerindeki AppStore önünde kuyruk beklerken görüntülendi . Yeni çıkan Apple ürünlerini incelemek istediği anlaşılan Bakan dükkânın önünde uzun kuyruk olduğunu görünce uzun süre bekledi 

Türk genci Ömer İgaç tarafından çekilen fotoğraflarda Altmaier'in bir süre sonra sessiz sedasız dükkanda vakit geçirdiği görüldü 


YERİNİ GENÇLERE BIRAKTI

26 Eylül’de yapılan seçimlerde Saarland eyaletinden yeniden Federal Meclis’e seçilen Peter Altmaier, yeni dönemde milletvekilliğinden feragat ederek, yerini gençlere bıraktı. Peter Altmaier, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Ancak koalisyon hükümeti kuruluncaya kadar Federal Ekonomi Bakanı olarak görev almaya devem edecek.
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