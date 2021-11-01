Apple kuyruğunda bir ekonomi bakanı!

Almanya sadece Avrupa'nın en büyük ekonomisi değil, aynı zamanda dünyanın en güçlü dört ekonomisinden biridir. Bu büyük ekonomiyi yıllardır yöneten isimlerin başında Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı CDU’lu Peter Altmaier geliyor. Görevi bırakmaya hazırlanan Merkel'e en yakın isimlerinden biri olan Bakan Altmaier ilginç bir fotoğraf ile geldi.









Altmaier , Berlin'de şehrin en merkezi yerinde Ku’damm üzerindeki AppStore önünde kuyruk beklerken görüntülendi . Yeni çıkan Apple ürünlerini incelemek istediği anlaşılan Bakan dükkânın önünde uzun kuyruk olduğunu görünce uzun süre bekledi





Türk genci Ömer İgaç tarafından çekilen fotoğraflarda Altmaier'in bir süre sonra sessiz sedasız dükkanda vakit geçirdiği görüldü









