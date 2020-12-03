Apple'a Avrupa'da 180 milyon euroluk dava

Apple, Mart'ta ABD'de açılan bir davada davacılarla uzlaşmaya gitmiş ve 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Şirket geçen ay da benzer bir davada 113 milyon dolar tazminat ödemişti.







Euroconsumers adlı tüketici derneği, dünkü açıklamasında Belçika ve İspanya'daki dava başvurularının ardından birkaç hafta içinde İtalya ve Portekiz'de de dava açılacağını duyurdu.





Dernek 2014-2020 yılları arasında satılan toplam üç milyon adet iPhone 6, 6 Plus, 6 S ve 6 S Plus'un her biri için 60'ar euro ödeme yapılmasını istiyor.





'ABD'deki tüketiciler gibi saygı görmek istiyoruz'





İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine göre Euroconsumers yöneticilerinden Els Bruggeman, "ABD'deki tüketicilere gösterilen saygıyı Avrupa'daki tüketiciler de görmek istiyor" dedi.



