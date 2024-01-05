Samanyolu Haber /Gündem / Apple'ın piyasa değeri 170 milyar dolar eridi /05 Ocak 2024 14:16

Apple'ın piyasa değeri 170 milyar dolar eridi

Apple hisselerine yönelik tavsiye bir hafta içinde ikinci kez aşağı yönde revize edildi. Şirket hisseleri 8 haftanın en düşüğüne inerken, yılın ilk haftasında Apple'ın piyasa değeri 170 milyar dolar azaldı.

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ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri, Piper Sandler'ın şirketin hisselerine yönelik tavsiyesini aşağı yönlü revize etmesinin ardından 8 haftanın dip seviyesine geriledi.

Barclays'in ardından Piper Sandler'ın da hisselere yönelik tavsiyesini revize etmesiyle, Apple hisselerine yönelik tavsiye talep endişeleriyle bir haftada ikinci kez aşağı revize edilmiş oldu.

Kararın ardından şirketin hisseleri yüzde 1,4 düşüşle hisse başına 181,6 dolara geriledi ve şirketin piyasa değeri 2024'ün ilk haftasında yaklaşık 170 milyar dolar azalmış oldu.


DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ
Apple 2,8 trilyon dolardan fazla sermayesi ile hâlâ dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olma özelliğini taşıyor. Son günlerdeki kayıplar, şirketin aralık ayında kapanışta kaydettiği tarihi zirvenin yalnızca yüzde 8 altına düşmesine yol açtı.

Piper Sandler, şirkete yönelik tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesinden "nötr" seviyesine düşürdü ve fiyat hedefini 15 dolar düşürerek 205 dolara indirdi.

Barclays de çarşamba günü Apple ürünlerine olan talebin 2024'te zayıf kalacağı beklentisiyle hissesine yönelik tavsiyesini "nötr" seviyesinden "ağırlık azalt" seviyesine düşürmüştü.
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