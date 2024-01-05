Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul adayı





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığının duyurulduğu tanıtım toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde "İstanbul'a hizmette tam yol ileri" sloganıyla düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili katıldı.





Etkinlikte, "Tüm inancımla söylüyorum ki, İstanbul olarak başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız ve Allah'ın izniyle de daha büyük işler başaracağız" diyen İmamoğlu, "Çünkü engellemelere karşı bağışıklık kazandık. Hizmet ürettik, tecrübe kazandık. Önümüze çıkartılan zorlukları ve engelleri aşa aşa ustalaştık" ifadesini kullandı.





Konuşmasında devraldıkları belediyede metro projelerinin durdurulduğunu, iştirak şirketlerinin vergi borcuna batırıldığını ve ihale yasaklısı olduğunu belirten İmamoğlu, "Kasasında sadece 6 milyon lira bırakılmış bir belediye teslim aldık. Bu rakamın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız söyleyeyim sizlere. O tarihte 6 milyon lira İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir günlük değil, sadece bir saatlik gideri bile değildi" dedi.





İktidara eleştiri metro





"Çalıştık ve başardık. Pandemi salgınıyla başa çıkmaya çalışırken bilimden uzaklaşan iktidarın inatla ve üst üste yaptığı hatalar yüzünden tarihimizin en büyük ekonomik krizlerinden biri patladı" diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:





"Enflasyon, döviz kurları ve işsizlik aldı başını gitti. Milletçe fakirleştik, satın alma gücümüz ciddi biçimde düştü, düşmeye devam ediyor. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte ciddi biçimde fakirleştik. Çalıştığımız her işin, yürüttüğümüz her projenin maliyeti katlandı ama israfı bitirdiğimiz için bütçemizin bereketi arttı."





İstanbul'da beş yılda "Tüm zamanların en büyük ulaşım atılımını" başlattıklarını ifade eden İmamoğlu, "Bizimle birlikte İstanbul, raylı sistemlerde bir dünya rekoruna imza attı. Aynı anda on hat inşasıyla tarihin en büyük atılımını başlattık" diye konuştu. İmamoğlu diğer icraatlarını da, "İlk kez bizim başlattığımız Halk Süt uygulamasıyla 257 bin çocuğa 24 milyon litre süt dağıttık. 388 bin dar gelirli aileye nakdi destek verdik. İlk kez bizim başlattığımız Anne Kart hizmetimizle 0-4 yaş arası çocuğu olan 614 bin anneye ücretsiz ulaşım hakkı tanıdık" şeklinde özetledi.







