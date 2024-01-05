Samanyolu Haber /Gündem / Kız arkadaşını öldürmüştü: Oscar Pistorius tahliye edildi! /05 Ocak 2024 13:58

Kız arkadaşını öldürmüştü: Oscar Pistorius tahliye edildi!

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle 13 yıl 5 aylık hapis cezasına çarptırılan Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, şartlı tahliye edildi.

SHABER3.COM

Güney Afrika Ceza İnfaz Kurumu, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle dokuz yıldır cezaevinde bulunan atlet Oscar Pistorius'un serbest kaldığını duyurdu. 

Kurumun açıklamasında, Güney Afrikalı paralimpik atlet Pistorius'un şartlı tahliye ile hapisten çıktığı ve şu anda evinde olduğu kaydedildi.

Dünyaca tanınan çifte ampute olimpiyat koşucusu, cezasını başkent Pretoria'daki Atteridgeville Islah Merkezi'nde çekmişti. 

13 YIL 5 AY HAPİS CEZASI
Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013 tarihinde Pretoria'daki evinde öldürmekten yargılandı.

 Pistorius, önce "ihmal sonucu öldürmek"ten ceza aldı ardından yargılamanın seyri, "öngörülen fakat planlanmayan cinayet"e dönüştürüldü.

Bununla bağlantılı olarak Güney Afrika Temyiz Yüksek Mahkemesi, daha önce 6 yıl hapse mahkum edilen Pistorius'un cezasını, savcıların itirazı sonrası yeniden inceledi ve 2017'de hapis süresini 13 yıl 5 aya çıkardı.

9 YILINI HAPİSTE GEÇİRDİ
Kasım 2023'te şartlı tahliyesi onaylanan ve şu anda 37 yaşında olan Pistorius, yaklaşık dokuz yılını hapiste geçirdi.

Güney Afrika'da ağır suçlular cezalarının en az yarısını çektikten sonra şartlı tahliye hakkı elde edebiliyor. 

Ülke medyasının yanı sıra uluslararası basının yoğun ilgisini çeken cinayette Pistorius, 14 Şubat 2013 günü sabahın erken saatlerinde kız arkadaşı Steenkamp'ı evindeki tuvaletin kapısından defalarca ateş ederek öldürmüştü. 

REEVA'NIN ANNESİNDEN AÇIKLAMA
Reeva Steenkamp'ın annesi June, Pistorius'un şartlı tahliye edileceğinin duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Reeva için adalet yerini buldu mu? Oscar yeterince hapis yattı mı? Sevdiğiniz kişi asla geri gelmeyecekse adalet asla yerini bulmaz ve yattığı süre hiçbir zaman Reeva'yı geri getirmez. Geride kalan bizler ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldık" sözleriyle üzüntü ve tepkisini dile getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kız arkadaşını öldürmüştü: Oscar Pistorius tahliye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:00:16