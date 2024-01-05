Samanyolu Haber /Gündem / Tesla, Çin'deki 1,6 milyon aracını geri çağırdı /05 Ocak 2024 13:49

Tesla, Çin'deki 1,6 milyon aracını geri çağırdı

Tesla, direksiyon yazılımıyla ilgili endişeler nedeniyle Çin'deki 1,62 milyon aracı geri çağırdı.

SHABER3.COM

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, direksiyon yazılımıyla ilgili endişeler nedeniyle Çin'deki 1,62 milyon aracı geri çağırdı.

AFP ve Reuters, cuma günü bir hükümet açıklamasına atıfta bulunarak  Çin'deki 1,6 milyon Tesla aracın direksiyon yazılımıyla ilgili endişeler nedeniyle geri çağıracağını bildirdi.

Geri çağırma operasyonu, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin hem ithal hem de yerli üretim araçlarını denetleme planının bir parçası olarak görülüyor. 

Reuters'a göre, yazılım güncellemesi otomatik pilot direksiyon sistemi işlevinin kötüye kullanılmasını önlemek ve çarpışma riskini azaltmak için yapılacak.

ABD'DE DE GERİ ÇAĞIRMIŞLARDI
Geçtiğimiz ay ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçlarında otomatik pilot direksiyon sisteminde hata tespit etmişti.

Bunun üzerine Tesla kusurlu sistemi düzeltmek için aralarında Türkiye'de de satılan modellerin olduğu 2 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı.

Tesla, son derece rekabetçi olan Çin pazarında BYD gibi pek çok güçlü rakiple karşı karşı karşıya.

Şirketin hisseleri geçen yıl iki katına çıktıktan sonra bu yıl yüzde 4 değer kaybetmişti.
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