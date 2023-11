Arap ve Müslüman dışişleri bakanları Çin'de toplanıp, Gazze için ateşkes çağrısı yaptı

Heyet, BM Güvenlik Konseyi üyelerini ziyaret edecek

Gazze'deki çatışmalara son verilmesi için ABD ve İsrail'e baskı yapmaya çalışan Suudi Arabistan, Arap ve Müslüman liderleri bir araya getirdi.

"Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" soruşturulsun

Bu ay Riyad'da düzenlenen İslam-Arap zirvesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in Filistin topraklarında işlediği "savaş suçları ve insanlığa karşı suçları" soruşturması çağrısında bulunuldu.

Çin, 'Gazze savaşını sonlandırmak için' Filistin Yönetimi, Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya ve Ürdün dışişleri bakanlarından oluşan bir heyeti Pekin'de ağırladı. Çin Dışişleri Bakanı, Pekin'in "Arap ve Müslüman ülkelerin iyi bir dostu ve kardeşi" olduğunu söyledi.Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail-Hamas savaşını yatıştırmak için dünyanın "acilen harekete geçmesi" gerektiğini söyledi.Filistin Yönetimi, Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya ve Ürdün dışişleri bakanlarından oluşan bir heyeti Pekin'de ağırlayan Yi, "Orta Doğu'da barışı mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis etmek için birlikte çalışalım. Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli ve bu trajedinin yayılmasını önlemek için etkili tedbirler almalı" dedi.Pekin'in "Arap ve Müslüman ülkelerin iyi bir dostu ve kardeşi" olduğunu belirten Yi, aralarında İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin de bulunduğu delegelere "Gazze'de insani bir felaket yaşanıyor. Gazze'deki durum dünyadaki tüm ülkeleri etkilemekte, insanlığın doğru ve yanlış anlayışını sorgulamaktadır" diye konuştu.Yi, "Arap ve Müslüman ülkelerin meşru haklarını ve çıkarlarını her zaman kararlılıkla savunduk ve Filistin halkının meşru ulusal haklarını ve çıkarlarını geri kazanma çabalarını her zaman kararlılıkla destekledik. Çin bu ihtilafta adalet ve hakkaniyetin yanında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Yi, Gazze savaşının çıkması üzerine derhal ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözüm bulunmasını destekleyen Çin, İsrail-Hamas çatışmasında ateşkes sağlanması için bölgeye bir elçi göndererek Orta Doğu'da rol oynamaya çalıştı.BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin her birini temsil eden yetkililerle görüşecek olan heyet, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini meşru müdafaa olarak gerekçelendirmesini reddetmesi için Batı'ya baskı yapıyor.Suudi Arabistan'ın en üst düzey diplomatı Prens Faysal bin Ferhan, "Bu krizi sona erdirmek için Çin'deki dostlarımızla daha fazla işbirliği arayışındayız" dedi.Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'i "Filistin halkının tarihi topraklarından geriye kalanlar üzerindeki varlığını sona erdirmek" istediğini kaydetti.İsrail'in Pekin Büyükelçisi Irit Ben-Abba "bu ziyaretten ateşkesle ilgili herhangi bir açıklama çıkmayacağını umduğunu, şimdi bunun zamanı olmadığını" söylemişti.Çin'in Orta Doğu özel temsilcisi Zhai Jun, iki devletli çözüm ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tanınması konularını görüşmek üzere geçtiğimiz yıl İsrail ve Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nin yanı sıra Arap Birliği ve AB yetkilileriyle temaslarda bulundu.İsrail, 7 Ekim'de çoğu sivil 1,200 kişinin ölümüne ve 240 kişinin rehin alınmasına yol açtığını söylediği saldırılar sonrası Gazze'ye askeri operasyon başlattı.Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanlarında en az 5.500'ü çocuk olmak üzere en az 13.000 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.