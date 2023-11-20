Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da aşırı sağcı Wilders, iktidar olma yolunda: Çarpıcı anket sonuçları /20 Kasım 2023 12:08

Hollanda'da aşırı sağcı Wilders, iktidar olma yolunda: Çarpıcı anket sonuçları

Bu yıl yapılan seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Erdoğan'ın seçmenine yönelik çok sert ifadeler kullanan Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, iktidar olmaya giderek yaklaşıyor.

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Kariyerini İslam ve azınlık karşıtlığı üzerine kuran Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, bu ay yapılacak seçimlerden önce atağa kalktı…

22 Kasım’da gerçekleşecek seçimlerden önce yapılan bir anket çalışması Wilders’in partisi PVV’nin başında Dilan Yeşilgöz’ün olduğu muhafazakar Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) ile kafa kafaya birinci parti olduğunu ortaya çıkardı. Maurice de Hond anket şirketinin yaptığı anket sonuçlarına göre her iki partinin de 150 sandalyenin olduğu parlamentoda 26 sandalye alması bekleniyor.

Çarşamba günü yapılacak seçimlerden önce yapılan anket sonuçlarında zafere yakın görünen Wilders’in VVD ve Yeni Sosyal Sözleşme partileriyle ittifak kurması bekleniyor.  Wilders, “Kimse artık PVV seçmenini küçümseyemez. Biz iyi bir seçim kampanyası yürüttük ve iyi bir konumdayız” dedi.

on dönemde PVV ile ittifak yapmak için “İslam karşıtı” tutumunu yumuşatan Wilders, bu yıl Türkiye’de yapılan seçimlerden sonra hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de Erdoğan’a destek verenleri eleştirmişti. Wilders, Erdoğan’a oy verip Hollanda’da yaşayanlara, “Hollanda'da İslamofaşist Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” demişti.


Seçim döneminde Türkiye ile ilgili paylaşımlarını artıran Wilders kişisel X hesabında Felemenkçe olarak, “Haftalardır, Erdoğan'ın boğucu İslamcı rejiminden büyük ölçüde acı çeken ve gerçekten daha fazla kişisel özgürlük için can atan Türkiye'den laik Türklerden pek çok mesaj alıyorum. Kalbim onlar için kanıyor. Onlarla onların Türkiye'sinde buluşmak, destek olmak ve onlara hitap etmek isterdim ama ne yazık ki onlar ve benim için tehlike çok büyük” yorumunu yapmıştı.

“ERDOĞAN’A OY VEREN TÜRKLER TÜRKİYE’YE GÖNDERİLSİN” DEMİŞTİ

Dönem dönem Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan Wilders, Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından hızını artırmıştı…

Wilders geçen ay, “Geçen hafta Hollanda'da İslamcı Erdogan’a oy veren Türklerin Türkiye'ye gönderilmesini önermiştim. Oylarının feci sonuçlarını KENDİLERİ DE yaşayabilsinler diye. Türkiye'deki Türklerden çok destek geldi. Aşağıdaki mesaj tek başına neredeyse 5 milyon kez görüntülendi” diye yazmıştı.

Bu mesajla birlikte Wilders kendi açıklamalarıyla ilgili Türkçe haberleri paylaşarak “Diktatör Erdoğan’ı ve onun Türkiye’deki, Hollanda’daki ve dünyanın herhangi bir yerindeki İslamcı seçmenlerini küçümsüyorum. Kemalizmin laik Türkiye’sini vahşice katlettiler. Bununla birlikte, İslamcılıktan nefret eden ve sadece laik bir Türkiye’de normal ve özgür bir yaşam isteyen tüm Türkleri destekliyorum!” demişti.
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