Erdoğan'ın yüzde 50+1 açıklamasının perde arkası ortaya çıktı





"NİYETİNİ İLK KEZ NET İFADE ETTİ"

Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor" dedi.Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından, "Erdoğan’ın 'yüzde 50+1' ile ilgili sözlerinin asıl muhatabı MHP Genel Başkanı Sn. Bahçeli" diyen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Erdoğan, uzun zamandır var olan 'yüzde 50+1 şartı' ile ilgili şikayetini ve niyetini ilk kez net ifade etti. Ama tüm sistemi yüzde 50+1 manivelası ile kontrol eden ve bu dengenin değişmesini 'casus belli' sayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi atlıyor" dedi.Uysal, "Erdoğan, bu seçimde AKP'nin oyunun yüzde 35’lere düşmesinin çaldığı alarm zillerinin farkında! Şimdi bu risklere aklınca çözüm arıyor. Şimdi Salı Grup toplantısında 4 yıl önce TBMM’nin açılışı vesilesiyle Genel Kurul’da yapılan 23 Nisan Özel Oturumunda yüzde 50+1’i sorgulayan parti temsilcilerinin sözlerine karşı akşam düzenlenen resepsiyonda 'tüm muhalefet temsilcileri ağız birliği etmişcesine CB Hükümet Sistemi/yüzde 50+1’i sorguluyor, burada bir tertip var' diyen Sn Bahçeli ne diyecek?" diye sordu.