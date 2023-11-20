Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın yüzde 50+1 açıklamasının perde arkası ortaya çıktı /20 Kasım 2023 12:15

Erdoğan'ın yüzde 50+1 açıklamasının perde arkası ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin "50+1 sistemi değişir mi?" sorusuna, "Değişmesi isabetli olur" yanıtını verdi.

SHABER3.COM

Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor" dedi.

"NİYETİNİ İLK KEZ NET İFADE ETTİ"

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından, "Erdoğan’ın 'yüzde 50+1' ile ilgili sözlerinin asıl muhatabı MHP Genel Başkanı Sn. Bahçeli" diyen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Erdoğan, uzun zamandır var olan 'yüzde 50+1 şartı' ile ilgili şikayetini ve niyetini ilk kez net ifade etti. Ama tüm sistemi yüzde 50+1 manivelası ile kontrol eden ve bu dengenin değişmesini 'casus belli' sayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi atlıyor" dedi.

"BAHÇELİ NE DİYECEK?"

Uysal, "Erdoğan, bu seçimde AKP'nin oyunun yüzde 35’lere düşmesinin çaldığı alarm zillerinin farkında! Şimdi bu risklere aklınca çözüm arıyor. Şimdi Salı Grup toplantısında 4 yıl önce TBMM’nin açılışı vesilesiyle Genel Kurul’da yapılan 23 Nisan Özel Oturumunda yüzde 50+1’i sorgulayan parti temsilcilerinin sözlerine karşı akşam düzenlenen resepsiyonda 'tüm muhalefet temsilcileri ağız birliği etmişcesine CB Hükümet Sistemi/yüzde 50+1’i sorguluyor, burada bir tertip var' diyen Sn Bahçeli ne diyecek?" diye sordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın yüzde 50+1 açıklamasının perde arkası... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:04:35