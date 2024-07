'Arayan kadına sizin gibileri uyutmalı dedim': AKP'li vekil 'öldürme' sözlerini övünerek anlattı!

AKP'Lİ VEKİLDEN KADINA SKANDAL İFADE

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, cumartesi gecesi saat 01.30'da telefonunun gizli numarandan arandığını anlatan Baykan, bir kadının kendisine "Hangi partidensiniz?" diye sorduğunu belirtti. Baykan, “'Ne iç in sordunuz?' dedim, 'Sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili' filan derken dedim ki, 'Bakın, hanımefendi, sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili komisyonda kanunla ilgili görevdeyim. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama görüyorum ki siz gece saat bir buçukta beni arıyorsanız sizin gibilerin uyutulmasıyla ilgili bir çözüm bulmamız gerekecek bizim' dedim" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarını 'uyutmak' adı altında öldürmeyi öngören yasa teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye devam ederken AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın 'anı' adı altında anlattıkları tepki çekti.Baykan'ın bu ifadelerine komisyondaki muhalefet partilerinden tepki yağdı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, "İşte, buraya da geleceğiz zaten. Hani 'Önce insan'dı?" dedi. Baykan, yanlış anlaşıldığını söyleyerek, "Hanımefendi, ben uyumaktan bahsediyorum. Gece saat bir buçukta uyuyamıyorsanız size bir çözüm bulmak gerektiğini söyledim" diye konuştu.CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, "Çok tehlikeli bir yerdesin, çok yanlış bir şey söyledin, çok" diyerek çıkıştı. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise, "Hayvanların öldürülmesinden, uyutulmasından kadınların uyutulmasına mı geçtik şimdi?" diye sordu.Komisyondaki diyaloglar şöyle:ALİ ÖZTUNÇ: Başlık çıktı, kadınları da uyutmak istiyorlar.MEHMET BAYKAN: Bakın, bakın, işte…Hanımefendi, uyusun uyusun yani uykusu kaçıyorsa uyku yapılabilir, psikoloğa gidebilir, psikiyatriste gidebilir.ÇİÇEK OTLU: Ya, can dostum…MEHMET BAYKAN: Şimdi bakın, elimde…BAŞKAN VAHİT KİRİŞCİ: Arkadaşlar…MEHMET BAYKAN: Elimde Divan tutanağı var. Sayın Başkanım…BAŞKAN VAHİT KİRİŞCİ: Arkadaşlar, hatibi dinleyelim.MEHMET BAYKAN: Sayın Başkanım…(Gürültüler)BAŞKAN VAHİT KİRİŞCİ: Buyurun.MEHMET BAYKAN: Her şeyi istismar ediyorsunuz, her şeyi istismar ediyorsunuz. Ben size esprili bir şey anlatıyorum, her şeyi istismar ediyorsunuz tıpkı şu tutanakta olduğu gibi. İkindiden önceki bölümde biz burada sokak hayvanlarını konuşuyoruz, biz burada kanunda sıkıntı yaratan ne var ne yok, onu konuşuyoruz ama konuşmacınız Çiçek Hanım…ÇİÇEK OTLU: Damızlık kızın öyküsünü okuyorum yeniden ya. 70’li yıllarda … Faşizm öyküsü...MEHMET BAYKAN: Konuşmacınız Çiçek Hanım, getiriyor getiriyor çünkü rant peşindesiniz çünkü 'En çok sevdiğiniz şey, ölü Kürt olarak gözüküyor' diyor, ne alaka ya?ÇİÇEK OTLU: Evet.MEHMET BAYKAN: Biz neyi konuşuyoruz? Biz neyi değerlendiriyoruz?