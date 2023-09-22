Arçelik ve Whirlpool'ın gözü AB'nin vereceği kararda

Avrupa Birliği'nin rekabet düzenleyicileri, Arçelik'in Amerikalı beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Avrupa operasyonlarını satın alma teklifinin onaylanıp onaylanmayacağına 23 Ekim'e kadar karar verecek.



Ocak ayında açıklanan anlaşmaya göre şirketler, Arçelik'in büyük ev aletleri, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği gibi Avrupa birimleri ile Whirlpool'un Avrupa operasyonlarının birleşmesinden oluşan yeni bir şirket kuracak.



Kurulan şirketin yüzde 75'i Arçelik'e, yüzde 25'i ise Whirlpool'a ait olacak.



Üye ülkelerin rekabet kurumları ile koordineli bir şekilde çalışan Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Direktörlüğü, AB rekabet gözlemcisi olarak yapacağı ön incelemeden sonra doğrudan anlaşmayı onaylayabilir ya da rekabet ortamının bozulması yönünde ciddi endişeleri varsa dört aylık bir soruşturma başlatabilir.



Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de de rekabet kurumu anlaşmayı değerlendiriyor ve kararını 28 Eylül'e kadar vermesi bekleniyor.



Whirlpool'un Avrupa'da sahibi olduğu markalar arasında Ariston, 34 Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg, Bauknecht, Polar ve Laden yer alıyor.