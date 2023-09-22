Samanyolu Haber /Ekonomi / Arçelik ve Whirlpool'ın gözü AB'nin vereceği kararda /22 Eylül 2023 07:32

Arçelik ve Whirlpool'ın gözü AB'nin vereceği kararda

Ocak ayında açıklanan anlaşmaya göre kurulan şirketin yüzde 75'i Arçelik'e, yüzde 25'i ise Whirlpool'a ait olacak.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği'nin rekabet düzenleyicileri, Arçelik'in Amerikalı beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Avrupa operasyonlarını satın alma teklifinin onaylanıp onaylanmayacağına 23 Ekim'e kadar karar verecek.

Ocak ayında açıklanan anlaşmaya göre şirketler, Arçelik'in büyük ev aletleri, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği gibi Avrupa birimleri ile Whirlpool'un Avrupa operasyonlarının birleşmesinden oluşan yeni bir şirket kuracak.

Kurulan şirketin yüzde 75'i Arçelik'e, yüzde 25'i ise Whirlpool'a ait olacak.

Üye ülkelerin rekabet kurumları ile koordineli bir şekilde çalışan Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Direktörlüğü, AB rekabet gözlemcisi olarak yapacağı ön incelemeden sonra doğrudan anlaşmayı onaylayabilir ya da rekabet ortamının bozulması yönünde ciddi endişeleri varsa dört aylık bir soruşturma başlatabilir.

Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de de rekabet kurumu anlaşmayı değerlendiriyor ve kararını 28 Eylül'e kadar vermesi bekleniyor.

Whirlpool'un Avrupa'da sahibi olduğu markalar arasında Ariston, 34 Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg, Bauknecht, Polar ve Laden yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arçelik ve Whirlpool'ın gözü AB'nin vereceği kararda Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:09:33