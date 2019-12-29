Arda Turan vedalaştı

Devre arasında artık Galatasaray'a tranfserine kesin gözüyle bakılan Arda Turan, Başakşehir'in Kasımpaşa maçı öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve tesislerindeki eşyalarını topladı.





Arda Turan'ın Galatasaray'a tranfserinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından "Arda futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır. Galatasaray çocuklarına sahip çıkar." sözleri ile transfere yeşil ışık yakmıştı.





ARDA TURAN BAŞAKŞEHİR İLE VEDALAŞTI







Başakşehir ile artık idmanlara çıkmayan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda Turan, Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.





Okan Buruk da dün oynanan Kasımpaşa maçı sonrası Arda ile ilgili sorular üzerine, "Arda için açılacak yeni bir sayfa daha olabilir." demişti.





Arda Turan geçen pazar ailesiyle birlikte Fatih Terim'in Tarabya'daki villasında kahvaltıda bir araya gelmişti.





Alınan bilgilere göre Galatasaray ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak Arda Turan ilk yarım sezon için kulüpten para talep etmeyecek.







8 YIL SONRA GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR





2011 yılında Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Arda Turan 13 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e tranfer olmuştu.





Milli futbolcu başarılı Atletico kariyerinin ardından 34 milyon euroya Barcelona'ya tranffer olmuş, ancak buradaki kariyeri kısa sürmüştü.





Son 2,5 sezondur Başakşehir forması giyen Arda Turan 39 maçta forma giydive 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.