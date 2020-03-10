Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Merkez Bankası'nda Koronavirüs! /10 Mart 2020 13:25

Avrupa Merkez Bankası'nda Koronavirüs!

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan yazılı açıklamada, bir personelde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtildi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) bir çalışanda Koronavirüs teşhisi konulurken, söz konusu kişi ile yakın temasta olan 100 çalışanın geçici olarak evlerinde karantina altında tutulacağı bildirildi. 

Açıklamada ECB'nin daha önce virüsün yayılmasına karşı iş seyahatlerini kısıtlama, evden çalışma seçeneklerini artırma, konferans ve toplantıları iptal etme veya başka bir tarihe erteleme gibi tedbirler aldığı hatırlatıldı. 

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Frankfurt şehrinde bulunan ECB binasında 3 bin 500 kişi çalışıyor. 

Banka idaresi çoğunluğun evden çalışması için uzaktan çalışma sistemini dün başarıyla test ettiğini de bildirdi.

DEUTSCHEBANK 150'NCİ YIL KUTLAMALARINI İPTAL ETTİ

Almanya'nın önemli bankalarından Deutschebank, Berlin'de düzenlenmesi planlanan 150'nci yıl kutlamalarını Koronavirüs salgını sebebiyle iptal ettiğini duyurdu.

23-27 Mart'ta Berlin'de düzenlenecek 2020 Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı da iptal edildi.
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