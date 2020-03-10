Yargıtay Başsavcısı 'Eren Erdem tutuklansın' dedi

Ekim 2019’da hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan CHP’li Eren Erdem için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama kararının onaylanmasını istedi. Erdem, “Beni tekrar hapse atmak istiyorlar. Yargıtay’a yakışmıyor” dedi.





DW Türkçe’nin haberine göre Başsavcılık, Erdem hakkında daha önce verilen tutuklama kararının onaylanması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne bir tebliğname gönderdi.





Bu tebliğnameye yanıt hazırladığını anlatan Eren Erdem, “Ben daha önce tahliye olmuştum, beraat etmemiştim. Yargıtay Başsavcılığı, hakkımdaki tutuklama kararının onaylanması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne tebliğname göndermiş” dedi.





Tebliğnamenin tarihinin Oda TV yöneticileri hakkında verilen tutuklama kararıyla aynı güne denk geldiğini söyleyen Erdem, “Davam sürüyor, bunu biliyorlar ve partimizi, CHP’yi sıkıştırmak istiyorlar. Yapılmak istenen bu” diye konuştu.





Eren Erdem, kendisiyle ilgili Yargıtay tebliğnamesine Çarşamba günü yanıt vereceğini söyledi. Erdem “Tam 500 gün Silivri Cezaevi’nde, CHP adına etkin bir muhalefet yaptığım için hapiste tutuldum. Bu tebliğname ile savcılık, ‘Eren Erdem dışarı çıktıktan sonra hükümeti eleştirmekten vazgeçmedi, tekrar hapse atalım’ diyor. Bu tebliğname Yargıtay’a yakışmıyor. Hem hukuki hakkımızı arayacağım hem de bildiğim gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Özgürlüğüm halka emanettir” dedi.