Arınç: Trump rüyası görenler varsa rüya bitti, gemi karaya oturdu!

Cumhurbaşkanlığı'nda danışmanlık yapan Arınç AKP'lilere "Trump rüyası bitti" dedi.





Arınç, şöyle konuştu:





"Ben, çoktan kesmiştim de hala Trump diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki bu rüya bitti. Artık gemi de karaya oturdu. Trump dönemi Amerika için kapandı. Bana ABD seçimini soruyorlardı. Ben de bu soruyu bana soranlara ‘Türkiye’de yaşayan bir vatandaşım, Amerika’da yaşayan bir seçmen değilim’ diyordum. İsim konusunda ısrar ettiler. Ben de ‘İki şerle karşılaşıldığı zaman siz ehven olanı yani biraz daha az şer olanı tercih edin’ gibi bir yorumda bulundum.





'BENİM TERCİHİM BİDEN OLDU'





Hayatımızda bu sözü çok uyguladığımız zamanlar oldu. Benim tercihim Biden oldu. Biden ile de geçmişte bazı ilişkilerimiz oldu, ben Başbakan Yardımcısı iken. Yani bundan sonra Türkiye ve ABD ilişkileri nasıl olur derseniz ben de bugünkünden kötü olmaz derim. Bundan sonrası bugünkünden mutlaka daha iyi olacak.





Çünkü ABD ile Türkiye’nin ilişkileri her zaman stratejik olmuştur. Bu ilişkilerin iyi olması da sadece ABD’ye bağlı değildir. Bizim dış politikamızın da ABD ile uyumlu olması gerekir. Bu uyum sağlanabilirse Biden’in ABD’nin başına gelmesi Türkiye için bir şans olabilir. Biden ile ilişkilerin ben Türkiye’nin çok daha fazla lehine olabileceğini düşünüyorum.”