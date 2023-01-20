Samanyolu Haber /Gündem / Arınç: Yapmayın diye yalvardım /20 Ocak 2023 00:34

Arınç: Yapmayın diye yalvardım

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili olarak "Biz buna siyasi yasak getirelim, birileri getirsin, derseniz, bu kişiyi büyütürsünüz. Bunu yapmayın diye yalvardım. Belki sakalım yok diye dinlemiyorlar" dedi.

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.

Arınç,“Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin” ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı için şu ifadeleri kullandı:

"Damdan düşen halini damdan düşen bilir diyorlarsa Ekrem İmamoğlu ile başka olaylar arasında paralel kurmak çok mümkün.

Ben 5 yıl ağır hapse mahkum oldum. 2 sene sonra beraat ettim. Ardından milletvekili, Meclis Başkanı, Başbakan yardımcısı oldum.

Sayın Cumhurbaşkanı da hapis yattı, Başbakan oldu, şimdi Cumhurbaşkanı. Bütün bunları yapan bir insanın 'biz buna siyasi yasak getirelim, birileri getirsin' derseniz, benim 3 sene evvel konferanslara bakınız, bu kişiyi büyütürsünüz.

Hiç de emeline ulaşamazsınız. Kimin önüne farklı şekillerde geçerseniz o adamı büyütürsünüz. Bunu yapmayın diye yalvardım. Belki sakalım yok diye dinlemiyorlar ama.

Herşey aşikar, bu hakim şöyle demiş, o hakim araya girmiş vs. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Bugün herşey ortada. Sosyal medya bir taraftan, bir taraftan çıkan fotoğraflar. Sonuç itibariyle söylüyorum."

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