Samanyolu Haber /Dünya / Arizona'da polis için görüntü yasağı kararı /10 Temmuz 2022 21:30

Arizona'da polis için görüntü yasağı kararı

Sıkça yaşanan polis şiddeti ve infazlarıyla gündeme gelen ABD'nin Arizona eyaletinde polisleri yakın mesafeden görüntülemenin yasaklanacağı ve bu yasayı ihlal edenlere ise para ve hapis cezası verilmesinin planlandığı aktarıldı.

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ABDPost.com'da yer alan habere göre ABD’nin Arizona eyaletinde polis memurlarının kısa mesafeden görüntülenmesi yasaklanacak, yasayı ihlal edenler para ve hapis cezasına çarptırılacak. Eleştirmenler, yasayı ifade özgürlüğü ve özgür basın hakkı için bir tehdit olarak nitelendiriyor.

Polisler genellikle görgü tanıkları tarafından kayda alınıyor ve bu görüntüler bazen memurun suistimalinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Yasa 24 Eylül’de yürürlüğe girecek ve eyalette polis memurlarının 8 fit (2,4 metre) mesafeden görüntülenmesini yasa dışı hale getirecek.

Sözlü uyarıyı dikkate almayan ve çekime devam edenler, kabahat suçlaması ve 30 güne kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Ancak yasa, polisle veya özel mülkün kapalı alanlarında etkileşime giren kişiler için istisnalar getiriyor.

Tasarıyı hazırlayan eyalet temsilcisi John Kavanagh, “polise düşman olan grupların” bazen “potansiyel olarak şiddet içeren olaylara tehlikeli bir şekilde yaklaşması” nedeniyle bunun gerekli olduğunu savundu.

Kavanagh, “Gergin durumlarda polis memurlarına çok yaklaşmak, trajedi ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir davranıştır. Polislerin, kendilerine yaklaşan kişinin masum bir görgü tanığı mı, yoksa gözaltına aldıkları kişinin suç ortağı mı olduğunu bilmelerinin hiçbir yolu yok” diyerek tasarıyı savundu.

Ancak tasarının karşıtları, yasanın insanları kamuya açık alanda görüntü alma haklarını kullanmaktan caydırmaya çalıştığını ve anayasal olarak korunan Birinci Değişikliğin ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini savunuyor.
Buna ek olarak, Ulusal Basın Fotoğrafçıları Derneği, “Polis memurlarının halka açık yerlerde resmi görevlerini yerine getirirken fotoğraflarını çekme ve kaydetme konusunda açıkça belirlenmiş haklara aykırı olduğunu” savunarak tasarıya itirazda bulundu.
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