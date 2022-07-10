Samanyolu Haber /Dünya / Arjantin'de sokağa çıkan halk başkanlık sarayına yürüdü /10 Temmuz 2022 21:19

Arjantin'de sokağa çıkan halk başkanlık sarayına yürüdü

Ekonomik krizin etkisini gösterdiği ülkelerden birisi olan Arjantin'de zorlaşan hayat şartlarını protesto etmek için sokağa çıkan halk başkanlık sarayına yürüdü.

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Evrensel'de yer alan habere göre Arjantin'de halk, hükümetin IMF ile imzaladığı ağır şartlar barından anlaşmaları prostesto etmeye devam ediyor. Bağımsızlık Günü'nde Buenos Aires'te halk başkanlık sarayına yürüdü. Yükselen enflasyon ve ezici ulusal borç nedeniyle hükümete tepki getirildi.  Eylemlerde "IMF'den ayrılın" ve "İstemiyoruz, fon, istemiyoruz" yazılı pankartlar taşındı.

Arjantin'de enflasyon yüzde 60.7 olarak açıklandı. Ülkenin tekrar temerrüde düşme riski çok yüksek görünüyor.  Ekonomik krizin derinleştiği Arjantin'de 2018'de IMF ile imzalanan 40 milyar dolarlık anlaşmanın ardından bu yılın başında 44 milyar dolarlık bir borç anlaşması daha yapıldı. Mauricio Macri döneminde, 2018’de IMF ile imzalanan 40 milyar dolarlık anlaşma ile borçların 2022, 2023 ve 2024’te ödenmesini öngörüyordu. Ancak Macri hükümeti, IMF’den borçlandığı parayı, ülkeden kaçan uluslararası sermayeyi fonlamaya ve yabancı yatırımcıların borçlarını ödemeye tercih etti. Ülkede ekonomik kriz daha da derinleşti. Yeniden IMF ile bir borç anlaşması yapan Arjantin borç ödemelerini daha uzun bir süreye yaysa da IMF’nin öngördüğü özellikle kamu harcamalarındaki daralma 2022 yılında başladı.
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