Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Başbakanı Lapid'de Biden'ın ziyareti öncesi dikkat çeken açıklama /10 Temmuz 2022 20:33

İsrail Başbakanı Lapid'de Biden'ın ziyareti öncesi dikkat çeken açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e yapması planlanan gezi öncesi açıklamalarda bulunduğu ifade edilen İsrail Başbakanı Yair Lapid'in söz konusu görüşmenin birinci gündem maddesiyle ilgili de konuştuğu aktarıldı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e düzenlemesi planlanan ziyaret öncesi İsrail Başbakanı Yair Lapid'den de bir açıklama geldiği aktarıldı.

Lapid'in söz konusu görüşmenin birinci gündem maddesiyle ilgili de konuştuğu ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre İsrail Başbakanı Lapid, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesine yapacağı ziyarette İran'a karşı ortak eylemlerin genişletilmesini görüşeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Tarihi bir haftanın başlangıcına tanık oluyoruz. İsrail'in, kuruluşundan bu yana ABD siyasi arenasında sahip olduğu en iyi dostlardan biri olan ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü ülkeye gelecek" ifadelerini kullandı.

Lapid, Biden'ın ziyaretinin, hem riskleri hem de fırsatları ele alacağını belirterek, görüşmelerin öncelikli olarak İran dosyasına odaklanacağına dikkat çekti. İran'ın, uranyum zenginleştirme sürecini hızlandırdığını belirten Lapid, İran'a yaptırım uygulanmasını istedi. Bazı tarafların İsrail'i hedef alması durumunda eli kolu bağlı kalmayacaklarını söyleyen Lapid, Biden ve ekibiyle tüm bu tehditlere karşı güvenlik iş birliğinin genişletilmesi meselesini de görüşeceklerini kaydetti.

Lapid, "Biden, İsrail ve ardından Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarette İsrail'den Suudi Arabistan'a barış ve umut mesajı taşıyacak. İsrail bölge ülkelerinin tamamına elini uzatıyor, onları iyi ilişkiler kurmaya ve çocuklarımız için tarihin akışını değiştirmeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.
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