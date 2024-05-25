İşte, Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman'a skandal satışın belgesi

İhale açılmadan satış





Aynı gün imza





Mansur Yavaş seçimi kazanmadan 6 gün önce satış yapılmış





Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan dosyasında adı gündeme gelen dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a yapılan belediye lojmanının satışının belgesi ortaya çıktı. Lojmanın, belediyenin bağlı kuruluşu ANFA üzerinden 626 bin lira bedelle satıldığı anlaşıldı.CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in hafta içinde TBMM’de yaptığı konuşmada gündeme getirdiği Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Adalet Bakanlığı’na tahsis edilen kamu lojmanının Kocaman’a satışını ortaya koyan belge gün ışığına çıktı. T24’ün ulaştığı önemli belge, 25 Mart 2019 tarihini taşıyor.Lojmanın satışı hülle olarak nitelendirilen ilginç bir yolla gerçekleştirildi.CHP’li Emir TBMM’de yaptığı konuşmada, koltuğunu devretmek zorunda kalan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde Adalet Bakanlığı’na tahsis edilen lojmanın Kocaman’a satışının sağlanması için belediyenin iştiraki ANFA’ya devredildiğini açıkladı. T24’ün ulaştığı belgenin ANFA’ya ait olması, Emir’in açıklamasını doğruladı.Edinilen bilgiye göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 9 Ağustos 2018’de aldığı 1241 sayılı kararda, Çankaya İlçesi Aziziye Mahallesi Piyade Sokak’ta bulunan ve belediyeye ait olmasına karşın 2004’te Adalet Bakanlığı’na lojman statüsünde tahsis edilen taşınmazdan 15 numaralı dairenin lojman statüsünden çıkartılarak satışıyla ilgili uygunluk kararı aldı.Belediye Meclisi’nin aldığı karar sonrasında belediyeye ait söz konusu taşınmaz, “ihale açılmadan satış” için ANFA’ya aktarıldı. Ağustos 2018’deki meclis kararından üzerinden geçen yaklaşık sekiz ay sonrasında taşınmaz Kocaman’a 626 bin lira karşılığında satıldı.Satış için ANFA tarafından hazırlanan onayda Kocaman’ın 22 Mart 2019 tarihini taşıyan dilekçe ile talepte bulunması dikkati çekti. Kocaman’ın talebi üç gün içinde ANFA yönetimince işleme alınıp sonuçlandırıldı.ANFA’nın Satın Alma Müdürlüğü’nce hazırlanan ve genel müdürlük makamına sunulan onayda üç yetkili imzası bulunuyor. Müdürlükçe 25 Mart 2019 günü hazırlanan yazıya Satın Alma Müdür Yardımcısı Levent Uzun, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz ve Genel Müdür Erdal Türk, aynı gün imza koydu.Böylece Ankara’nın en yüksek değerdeki gayri menkullerinin bulunduğu bölgelerden Piyade Sokak’taki belediye taşınmazı satıldı. Satışın, mevcut Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın kazandığı 31 Mart 2019’daki seçimlerden sadece altı gün önce gerçekleşmesi dikkati çekti.