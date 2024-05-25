Mısır, BM yardım kamyonlarını Gazze'ye göndermeyi kabul etti

Kahire yönetimi, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndaki kontrolünün kalıcı olmasını reddediyor ve kapının kontrolünün yeniden Filistinlilere verilmesi gerektiğini belirtiyor.



Mısır, Birleşmiş Milletler'e ait insani yardım taşıyan kamyonların İsrail'in Gazze'ye açılan ana kapısı Kerem ebu Salim (Kerem Şalom) üzerinden geçirmeyi kabul ettiğini duyurdu.



Ancak yardım kamyonların bölgeye girip giremeyeceği belirsizliğini koruyor.



Zira Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah saldırısının derhal durdurulması yönündeki 24 Mayıs tarihli talimatına rağmen İsrail'in Gazze'ye ve özellikle de Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik saldırıları şiddetlenmiş durumda.



Bu arada BM, İsrail'in Refah'a kara harekatı başlattığı 7 Mayıs'tan bu yana kente yardım girişinin son derece sınırlı olduğunu belirtti.



BM verilerine göre, son 19 günde bölgeye insani yardım yüklü sadece 906 TIR girebildi.



Daha önceden, Refah Sınır Kapısı ve Kerem ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giren günlük kamyon sayısı 300 civarındaydı. Savaş öncesi ise bu rakam 500'dü.



İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.



Bu gelişme sonrası Refah Sınır Kapısı tümüyle kapanmış ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektörde hizmetler durma noktasına gelmişti.



Uluslararası yardım kuruluşları ve BM ajanları, Gazze'nin bazı bölgelerinde Filistinli sivillerin kıtlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.



Diğer yandan Gazze'ye giden yardım yüklü kamyonların önü zaman zaman İsrailli siviller tarafından kesilerek içindeki yardım malzemeleri telef ediliyor ya da araçların hareketleri engelleniyor.



Mısır Cumhurbaşkanlığı ofisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafından yeniden açılması için yasal mekanizmalar oluşturuluncaya kadar yardımı geçici olarak (İsrail'den Gazze'ye açılan) Kerem ebu Salim Kapısı üzerinden göndermeyi kabul ettiği açıklamasında bulundu.



Açıklamada, Başkan Sisi'nin, "Refah geçişine çözüm bulunana kadar insani yardım ve yakıt taşıyan kamyonların Kerem ebu Salim Kapısı'na yönlendirilmesine izin vermeyi kabul ettiği" kaydedildi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır'ın BM tarafından sağlanan insani yardımların Kerem ebu Salim Kapısı'ndan geçici olarak Gazze'ye girmesine izin vermesi adımını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.



İsrail, Refah Sınır Kapıs'ını açık tuttuğunu iddia ediyor ve Mısır'dan yardım konvoylarının geçişi konusunda kendileriyle koordinasyon sağlamasını istediğini belirtiyor.



Kahire yönetimi ise, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndaki kontrolünün kalıcı olmasını reddediyor ve kapının kontrolünün yeniden Filistinlilere verilmesi gerektiğini belirtiyor.