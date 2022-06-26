Samanyolu Haber /Gündem / "Artış maliyetini beraber karşılayalım" /26 Haziran 2022 17:33

"Artış maliyetini beraber karşılayalım"

Asgari ücrete yılbaşında yapılan zam, yükselen enflasyon oranları karşısında eryince Temmuz ayında ücretlere yeni bir düzenleme beklentisi oluştu. Bu konuya değinen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in ise olası bir asgari ücret zammı sonrasında oluşacak maliyetin ise birlikte karşılanması önerisini sunduğu aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cityscape Katar Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda (Cityscape Qatar 2022) gazetecilere açıklamalarda bulundu  .

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine şu anda iş dünyası, devlet ve tüketiciler olarak enflasyonun durağan bir seyre gireceğine inanmaları gerektiğini söyleyen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Zaten baz etkisinden dolayı son çeyrekte aşağı doğru inecektir. Şu anda enflasyonun yükselmeye devam etmeyeceğinin somut olarak görülmesi lazım. Bu nasıl olacak? Biz iş dünyası olarak ileri dönemdeki artışları öngörerek abartılı fiyatlama yapmayacağız, kamu da bazı fiyatlamalarını gözden geçirecek. Tüketiciler de alışveriş yaparken A marketi buna dikkat etmiyorsa, B marketi ediyorsa, dikkat edenden alacak. Yani kamu da, özel sektör de devlet de bu konuda üzerine düşeni yapacak. İnşallah bunu iyi bir noktaya getireceğiz."

"Asgari ücrette ilave artışın maliyetini iş dünyası mı karşılayacak?" sorusu üzerine Avdagiç, "Yılbaşında Cumhurbaşkanımız asgari ücrette önemli bir açılım yaptı. Yılın ikinci yarısında yapılacak iyileştirmede yine kamunun vereceği bazı katkılar ile özel sektörün bir miktar kaynak aktarması bir araya gelerek ücretlerin enflasyon karşısındaki kayıplarının telafi edilmesi noktasında beraber adım atılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
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