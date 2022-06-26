Pakistan, Çin'den ikinci fırkateyni teslim aldı

Çin, Pakistan Donanması için ürettiği 4 adet Tip 054A/P fırkateyninin ikincisini düzenlenen törenle Pakistan'a teslim etti.Törende, barış ve istikrarın direği olarak hizmet eden iki komşu ülke arasındaki dostluk vurgulandı.Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, teknolojik olarak gelişmiş ve oldukça yetenekli bir fırkateyn olan PNS Taimur, yüksek teknolojili silahlara ve sensörlere ve çok tehditli ortamlarda savaşmak için en son savaş yönetimi ve elektronik savaş sistemlerine sahip.PNS Taimur, Çin'in Pakistan Donanması için inşa ettiği dört Tip 054 A/P fırkateyninin ikincisidir.