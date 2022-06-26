Yunanistan cephesinden yeni 'adalar' açıklaması

Anlaşma gereği silah ve askerden arındırılmış olması gereken adalara silah yerleştirilemesi nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ediyor.





Midilli Adasına gelerek bu kapsamda açıklamalarda bulunan Yunan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, anlaşma kapsamında silahsızlandırılması gereken adalarla ilgili yaşanan gerilimde geri adım atmayacaklarını ifade etti.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, gayri askeri statüdeki Midilli adasını ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, gayri askeri statüdeki Midilli adasını ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KAYBEDEN TÜRKİYE OLACAK"





Karamanlis, her türlü tehdit ve tehlikelere karşı Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin hazır olduğunu belirterek, "Korkacak hiç bir şeyimiz yok" açıklamasında bulundu.Kostas Karamanlis, Yunanistan'ın Türkiye ile "iyi komşuluk ilişkilerine" sahip olmak istediğini ve buna inandığını dile getirdi.Karamanlis, "Türkiye, adaların silahsızlandırılması gibi akla hayale gelmeyecek bir meseleye varan revizyonizm senaryolarını masaya getirmekte ne kadar ısrar ederse, biz o kadar itibarımızı daha da yükselteceğiz. Yunanistan Türkiye ile iyi bir komşuluk istiyor ve buna inanıyor. Türkiye de bunu paylaşırsa o kadar daha iyi olacak. Olmazsa eğer, kendi başına kötülük açacak. Kaybeden o olacak" dedi.Karamanlis, Türkiye ile açık iletişim kanallarını hedeflediklerini ve bölgede barışı gözetlediklerini ifade ederek, "her türlü zorluğa da cevap vermeye hazır olduklarını" ileri sürdü.