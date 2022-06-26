Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de 'il sayısı' tartışması /26 Haziran 2022 18:26

AKP'de 'il sayısı' tartışması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz'ün bir konuşmasında ifade ettiği '100 il' söylemine AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan ise '50 il' söylemiyle cevap geldi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, dün Ahlat'ta yaptığı konuşmada "Sayın Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda Ahlatımızı da bu şehirler arasına alacağız" dedi. Demiröz, bu konuşmanın ardından yanlış anlaşıldığını iddia ederek,‘100 il müjdesinin’ olmadığını söyledi.

Demiröz'ün ardından bir 'il sayısı' çıkışı da  AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Tayyar, "Katıldığım hiçbir toplantıda 100 il konusu gündeme gelmedi" dedi.

Tayyar paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Demiröz başkanımız da karar değil temennim dedi. Buna rağmen mevzu hararetlendi, ben de temennimi söyleyim: İl sayısı 50’ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur. Az vekil, az vali, az masraf, çok hizmet."
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