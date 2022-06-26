İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.
Planlanan söz konusu temas, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden de paylaşıldı.
Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kulanıldı:
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 27 Haziran 2022 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir.