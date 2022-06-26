Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna savaşının başından bu yana Putin'den bir ilk... /26 Haziran 2022 18:48

Ukrayna savaşının başından bu yana Putin'den bir ilk...

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırının başlangıcından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk kez ülke dışına çıkarak, Tacikistan ve Türkmenistan'ı kapsayan bir geziye çıkacağı aktarıldı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşının başından bu yana  ilk kez ülke dışına çıkarak, Tacikistan ve Türkmenistan'ı kapsayan bir geziye çıkacağı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek. Rossiya 1'in Kremlin muhabiri Pavel Zarubin, Putin'in Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini ardından Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geleceğini aktardı.

Putin, Duşanbe'de Tacikistan Devlet Başkanı İmomali Rakhmon ile görüşecek. Putin Aşkabat'ta Azerbaycan, Kazakistan, İran ve Türkmenistan liderlerinin de katılacağı bir zirveye katılacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlamadan önce Putin'in son yurt dışı ziyareti Çin'e olmuştu. Putin, Şubat ayı başlarında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmıştı.
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