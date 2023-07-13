'Asgari ücret 4 ayda bir yenilensin' teklifi

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA KARŞI KORUNMALI"





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücrete dört ayda bir zam yapılması için kanun teklifi verdi.BirGün'de yer alan habere göre, Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün artarak devam ettiğini, uzun süredir ekonomik anlamda yaşanan buhranın sosyal ve ekonomik dengeler üzerinde birçok olumsuz etkileri olduğunu kaydetti.Ekonomik krizin özellikle dar gelirlilerin yaşamının daralmasına, yoksulluğun da giderek artmasına neden olduğunu ifade eden Gürer, şu ifadeleri kullandı:"Ekonomik kriz nedeniyle enflasyonun yükselmesi, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını artırırken satın alma gücünün azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin enflasyon karşısında korunması gerekir. Bunun için de asgari ücretin dört ayda bir belirlenmesi ve enflasyona karşı asgari ücret alanların korunmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili bir kanun teklifi verdim."Gürer ayrıca binlerce kişinin lise ve üniversite öğrenciliği dönemlerinde yaptıkları stajları boyunca yatırılan sigorta primlerinin emeklilikte dikkate alınmadığı için mağduriyet yaşandığına dikkati çekerek, 18 yaşından önce staj yapan ya da çırak olarak işe başlayanların, işe başladıkları günün emeklilikte esas alınması için kanun teklifi verdiğini de kaydetti.