Samanyolu Haber /Gündem / Pasaport yüzde 50 zamlandı /13 Temmuz 2023 08:05

Pasaport yüzde 50 zamlandı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yayımlandı. Buna göre en uygun pasaport harcı bin 304 lira 50 kuruş oldu. Türkiye'de vatandaşlar son dönemde vize alamamaktan şikayet ediyordu şimdi pasaport almak da zorlaşacak.

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Seçimlerden sonra oluşturulan yeni ekonomi yönetimiyle birlikte, vatandaşa yüklenen vergi ve harçlara zam üstüne zam geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı.

En ucuz olan 6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.

1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.
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