Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücret 6 günde 45 dolar eridi! /26 Haziran 2023 18:00

Asgari ücret 6 günde 45 dolar eridi!

Geçen hafta açıklandığında 482 dolara denk gelen asgari ücret, dolar kurunun artmasıyla yaklaşık 45 dolar eridi. Asgari ücret doların 26'yı görmesiyle birlikte yaklaşık 437 dolar oldu.

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Döviz kurunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin altında kalan faiz artışı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in serbest kambiyo rejimi vurgusunun ardından başlayan yükseliş ivmesi haftanın ilk işlem gününde de devam etti.

Dolar/TL geçen hafta yeni tarihi zirve olan 25.73 seviyesine kadar yükselmişti. Bugün gün içi en yüksek 26.04 seviyesinde zirveyi gördü. 

Son oranlara göre asgari ücret yaklaşık 437 dolara denk geliyor. Asgari ücret ilk açıklandığında 482 dolardı. Buna göre asgari ücret bir haftada yaklaşık 45 dolar eridi.

ATALAY'A GÖRE FAİZİN İNMESİYLE 500'E ÇIKACAKTI!
Öte yandan katıldığı bir televiyon programında asgari ücrete gelen zammı değerlendiren Türk-İş Başkanı Ergün Atalay şu açıkmalarda bulunmuştu:

"Sayın Bakan 500 dolara karşılık gelecek rakam olsun demişti. Bugün 16-17 dolar eksik bir tablo oldu. Geldiğimiz noktada 483 dolar oldu. Yarın faiz indiği zaman 500 dolar olacak."

İLK MAAŞLAR 31 TEMMUZ’DAN SONRA
Asgari ücrete yapılan artış 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. İşçilerde genellikle çalıştıktan sonra maaşını alıyor. Buna göre mevcut yeni asgari ücret 1 Temmuz tarihinden geçerli olacağı için ilk maaşları banka hesaplarında en erken 31 Temmuz tarihinde görecekler.
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