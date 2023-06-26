Samanyolu Haber /Dünya / Darbe girişimini başlatan Prigojin açıkladı: Wagner 1 Temmuz'da varlığına son veriyor /26 Haziran 2023 18:42

Darbe girişimini başlatan Prigojin açıkladı: Wagner 1 Temmuz'da varlığına son veriyor

Rusya’nın Ukrayna savaşında rol üstlenen paralı asker grubu Wagner Yevgeni Prigojin, yaptığı açıklamada, Wagner'in 1 Temmuz itibariyle varlığına son verecek.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre paralı askerlik şirketi Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, cumartesi günkü isyanın ardından geri çekilmesi sonrasında ilk mesajını paylaştı.

11 dakikalık sesli mesajında Prigojin kimsenin Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmediğini ve şirketinin 1 Temmuz'da varlığını sona erdirmek zorunda olduğunu söyledi.

Prigojin, askerlerinin Moskova'ya yürüyeceğini ilan etme amacının "Rusya'nın liderliğini devirmek olmadığını" söyledi.

Prigojin, "Yürüyüşün amacı Wagner'in yok edilmesini önlemek ve profesyonel olmayan eylemleriyle çok sayıda hata yapan yetkililerden hesap sormaktı" dedi.

Wagner'in "Rus havacılığını vurmak zorunda kaldıkları" için üzgün olduğunu ve "Rus askerlerinin kanının dökülmesini önlemek için" geri döndüklerini söyledi ve ekledi:

"Protestomuzu göstermek için yürüdük, hükümeti devirmek için değil."

İsyanını durdurmak için yapıldığı bildirilen anlaşmanın şartları hakkında da konuşan Prigojin, paralı asker grubunun 1 Temmuz'da kapatılıp Savunma Bakanlığı’na dahil edilmesi kararına “kategorik olarak karşı olduğunu" ve komutanların Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalama talebini reddettiklerini söyledi.

Bunun karşılığında, yaklaşık 30 askerinin "Rus saldırılarında öldürüldüğünü" iddia etti. BBC bu iddiayı bağımsız olarak doğrulayamadı.

Prigojin ayrıca Belarus lideri Alexander Lukaşenko'nun anlaşmada rol oynadığını söyleyerek, Lukaşenko'nun "elini uzattığını ve Wagner'e çalışmalarını yasal olarak sürdürmesinin yollarını bulmayı teklif ettiğini" belirtti, daha fazla ayrıntı vermedi.

Prigojin, Telegram'da paylaştığı video mesajında nerede olduğunu açıklamadı. Anlaşmanın bir parçası olarak Prigojin'in Belarus’a gitmeyi kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Wagner komutası altında Ukrayna savaşının çok daha erken biteceğini savundu

Prigojin, sesli mesajında Rusya'nın güvenlik güçlerini çokça eleştiriyor.

Cumartesi günü Moskova'ya yaptığı yürüyüşün "ülkedeki en ciddi güvenlik sorunlarını" ortaya çıkardığını söyledi ve birliklerinin yollarına çıkan "tüm" Rus askeri birimlerini ve hava alanlarını engellemeyi başardığını iddia etti.

Prigojin, Wagner paralı asker grubunun kısa süreli isyanı sırasında geçtiği kasabalarda destek gördüğünü de iddia ediyor.

Ayrıca, kuvvetlerinin güneyden Moskova'ya doğru ilerleyişlerinde 780 km yol kat ettiğini öne sürüyor. Bu, Rus kuvvetlerinin geçen yıl 24 Şubat'ta (Ukrayna'yı işgal etmeye başladıklarında) Ukrayna sınırından Kiev’e, oradan da Ukrayna'nın en batısındaki Uzhgorod şehrine kadar kat ettikleri mesafeye eşdeğer.

Prigojin, Wagner birlikleri gibi güçlerin ilk saldırıyı gerçekleştirmiş olmaları halinde, "Ukrayna'daki özel askeri operasyonun” çok daha önce sona ereceğini savunuyor.
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