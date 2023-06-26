Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Demirtaş doların 'şimdilik' varacağı yeri açıkladı: Sonrasını sonra konuşalım! /26 Haziran 2023 17:53

Özgür Demirtaş doların 'şimdilik' varacağı yeri açıkladı: Sonrasını sonra konuşalım!

Dolar/TL'de haftanın ilk işlem gününde yeni zirve seviye kaydedilirken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL'deki yeni beklentisini sosyal medyadan paylaştı.

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Döviz kurunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin altında kalan faiz artışı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in serbest kambiyo rejimi vurgusunun ardından başlayan yükseliş ivmesi haftanın ilk işlem gününde de devam etti.

Dolar/TL geçen hafta yeni tarihi zirve olan 25.73 seviyesine kadar yükselmişti. Bugün gün içi en yüksek 26.04 seviyesinde zirveyi gördü. Euro ise gün içi 28.38'i görerek zirve tazeledi. 

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL kurunun rekor kırmasının ardından yeni tahminini paylaştı.

Demirtaş, “Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…” dedi.

Dolar:

Gideceği yer 28.

Sonrasını sonra konuşalım…



Demirtaş bir önceki paylaşımında da şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Hani ülke batacaktı diyorlar. Ülkeler bakkal dükkanı gibi batmaz!

Ülkeler züccaciye dükkanı gibi kapısına ‘zararına satışlar’ yazmaz!

Ama:

1) Halkları fakirleşir.

2) Orta direk çöker.

3) Alım gücü düşer…

Bunların olması ülkelerin batmasına eşdeğerdir.”
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