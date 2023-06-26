Samanyolu Haber /Gündem / Onca habere sessiz kalan Sağlık Bakanlığı nihayet 81 ili 'kızamık' için uyardı /26 Haziran 2023 17:49

Onca habere sessiz kalan Sağlık Bakanlığı nihayet 81 ili 'kızamık' için uyardı

Sağlık Bakanlığı, kızamık vakalarındaki korkutan artışa ilişkin olarak 81 il valiliğine yazı gönderdi. Bakanlık, yazıda vakaların artığına dikkati çekerek, önlemlerin artırılmasını istedi. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu yazı gönderilmesine ilişlin, "Bakanlık nihayet vaka artışını ve önemini kabul etti" açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanlığı, kızamık vakalarının artışını kabul ederek 81 il valiliklerine yazı gönderdi ve kızamığa karşı alınacak önlemleri aktardı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden valiliklere gönderilen yazıda, dünyada ve Türkiye'de kızamık virüsünün dolaşımının devam ettiği, hastalığın da solunum yolu ile bulaştığı anımsatılarak, önlemlerin artırılarak sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Yazıda, şöyle denildi:

"Dünya genelinde son yıllarda yaşanılan aşı kapsayıcılığındaki düşüşler, zayıflamış kızamık sürveyansı ve Covid-19 nedeniyle aşılama faaliyetlerinde meydana gelen kesintiler ve gecikmelerin yanı sıra 2022-2023 yıllarında devam eden vakalar, kızamığın dünyanın her bölgesinde tehdit olabileceği anlamına geldiği, dünya sağlık örgütü tarafından bildirilmiştir. Ülkemizde de son dönemlerde kızamık vaka bildirimleri yapılmaktadır. Bu nedenle kızamığa karşı alınabilecek önlemlerin bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur."  

"EKSİK AŞILAR YAPILSIN"
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı nihayet kızamık vakalarının artışını ve önemini kabul ederek 81 İl valiliklerine yazı gönderdi. Kızamığa karşı alınacak önlemler hatırlatıldı. Aşısı eksik çocuklarımıza aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz aşılar yapılmaktadır. Aile hekiminize ve hemşirenize danışın" ifadelerine yer verdi. 

Sağlık Bakanlığı nihayet kızamık vakalarının artışını ve önemini kabul ederek 81 İl valiliklerine yazı gönderdi.Kızamığa karşı alınacak önlemler hatırlatıldı.Aşısı eksik çocuklarımıza aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz aşılar yapılmaktadır.Aile hekiminize ve hemşirenize danışın.
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