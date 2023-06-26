Samanyolu Haber /Dünya / Prigojin kandırıldı mı; Güvence verilmesine rağmen açılan dava kapanmadı /26 Haziran 2023 16:55

Prigojin kandırıldı mı; Güvence verilmesine rağmen açılan dava kapanmadı

TASS haber ajansı ve Kommersant gazetesi, Kremlin'in Wagner şefi Prigojin hakkında açılan 'silahlı isyan' davasının kapatılacağını açıklamasına rağmen davanın sürdüğünü iddia etti.

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Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve şefi Yevgeniy Prigojin hakkında başlatılan yasal sürecin devam ettiği iddia edildi.

Rusya'nın TASS haber ajansının aktardığına göre, 24 Haziran gecesi Ukrayna sınırını geçip Rusya'nın Rostov kentine girerek başkent Moskova'ya ilerleyeceğini açıklayan, fakat Belarus'un arabuluculuğunda Rostov'dan çekilerek Belarus'a giden Prigojin'e verilen güvenceye rağmen hakkında açılan ceza davası devam ediyor.

'CEZA DAVASI KAPANMADI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR'
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, varılan uzlaşma kapsamında Prigojin hakkında 'silahlı isyan' suçlamasıyla açılan davanın kapanacağı güvencesini verse de konuyla ilgili TASS'a konuşan Rusya Başsavcılığı'ndan bir kaynak, "Prigojin'e açılan ceza davası kapanmadı. Soruşturma sürüyor" diyerek Rusya basınında çıkan haberleri doğruladı.

Rusya'nın Kommersant gazetesi de 26 Haziran tarihli haberinde, Rusya Ceza Kanunu'nun 279'uncu maddesi uyarınca Yevgeniy Prigojin hakkında açılan 'silahlı isyan' davasının sürdüğünü, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Wagner şefi hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini yazdı.

Söz konusu suçlama, ilgili kanuna göre 12 ila 20 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılırken, BBC Türkçe Prigojin'e açılan davanın kapanmadığı iddiasının Rusya'daki üç büyük haber ajansı ve bir gazete tarafından haberleştirildiğini yazdı.

Ne olmuştu?
Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Günün sonunda Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti. 
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