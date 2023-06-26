Babacan: Kimseye en ufak bir borcumuz yok!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) CHP listelerinden 15 milletvekili soktukları seçimle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.







İktidar cenahına "Devletin, milletin sahip olduğu basın yayın organlarını neredeyse tamamen kendisine tahsis ederek seçim kazanmak helalinden kazanmak değildir. Seçimlerden hemen sonra faiz artırmak helalinden kazanmak değildir. Kısacası kul hakkına girerek seçim kazanmak helalinden kazanmak değildir" eleştirisini yönelten Babacan, yaşananları kendi pencerelerinden ise şöyle yorumladı:





'BUGÜN SEÇİMİ HELALİNDEN KAZANMIŞ, BAŞI DİK, ALNI AÇIK 15 MİLLETVEKİLİMİZ VAR'

"Biz ise tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük. Yapamayacağımız hiçbir söz vermedik. Yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik."







