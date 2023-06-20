Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Asgari ücret görüşmelerinde masada olmamızın bir anlamı yok' /20 Haziran 2023 23:14

'Asgari ücret görüşmelerinde masada olmamızın bir anlamı yok'

Bold Medya'da yer alan habere göre Türk-İş'in asgari ücret zammını belirleme komisyonunda olmasının bir anlamı olmadığını belirten başkan Ergün Atalay, rakamdan memnun olduğunu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile pazarlık bile yapmadığını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücreti 11 bin 402 lira olarak açıkladı. Bu rakam iktidarın seçim öncesindeki ‘500 dolar’ vaadinin altında kaldı.

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin seçim öncesinde asgari ücret zammında 500 dolar kriterinin göz önüne alınacağını ifade etti. Yeni asgari ücret 482 dolara denk geliyor.

11 bin 400 TL olan asgari ücretin ancak ağrı kesici olabileceğini belirten ekonomist Mustafa Sönmez, “Yarısı asgari ücrete talim eden bir ekonomi haline geldi Türkiye. İşler asgari ücretlik vasıflı emek işi yok ki memlekette. Çarık çürük hizmet, inşaat, turizm, dandik sanayi işleri ancak vasıfsız eleman talep ediyor. Mesele burada” diyerek yeni ücrete tepki gösterdi.

TÜRK-İŞ’TEN AÇIKLAMA

Görüşmelere işçiler adına katılan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Atalay, “TÜRK-İŞ’in asgari ücretli işçi sayısı yüzde 1’i geçmez. Bizim bu masada olmamızın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Belirlenen rakamdan memnun olduğunu ifade eden Atalay, AKP’li  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile pazarlık yapmadığını da söyledi.
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