Samanyolu Haber /Gündem / Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı /01 Kasım 2021 18:09

Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, oğlunun Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Erbakan, aşı karşıtı yorumları ile gündeme gelmişti.

SHABER3.COM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın oğlu, öğrenim gördüğü kolejde Covid-19’a yakalandı. Yaşanan bu gelişme sonrası ailede bulunanlar ev karantinasına alındı. Erbakan’ın bütün programları da iptal edildi.

Öte yandan Erbakan’ın çarşamba günü gazetecilerle yapacağı kahvaltılı basın toplantısı da ertelendi.

AŞI KARŞITI YORUMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhuriyet'in haberine göre aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, “Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum” demişti. Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse “O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı Sonraki Haber >>

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:21:03