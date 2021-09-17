Samanyolu Haber /Dünya / Aşı karşıtı ünlü radyocu COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti /17 Eylül 2021 11:08

Aşı karşıtı ünlü radyocu COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti

ABD’li ünlü radyocu Bob Enyart, Covid-19’a bağlı komplikasyonlardan öldü. Kendini ‘sağcı, dini fanatik’ olarak tanımlayan Enyart, aşı karşıtlığıyla biliniyordu.

SHABER3.COM

Kendini ‘sağcı, dini fanatik’ olarak nitelendiren ABD’nin Colorado eyaletinden ünlü radyo sunucusu Bob Enyart’ın koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

62 yaşındaki Enyart hem Denver İncil Kilisesi’nde papaz olarak görev yapıyor hem de Bob Enyart Live’da radyo programı sunuculuğu yapıyordu. Pandemi sırasında aşırı aşı karşıtı duruşu ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Enyart programında ‘toplumsal gerilimi daha da artırmak ve çocuk katillerine baskı yapmak için’ aşı boykotu çağrısında bulunmuştu. Kişisel internet sitesinde de, “Bob ve Cheryl Enyart, Pfizer, Moderna ve Johnson aşılarını olmamaya yemin etti, çünkü firmaların da kabul ettiği gibi bu üç ürün kürtajla alınan bebeklerin hücreleri üzerinde test edildi” ifadelerine yer verilmişti. 

ABD’YE COVİD-19 DAVASI AÇMIŞTI

Bob Enyart’ın eşi Cheryl Enyart da koronaya yakalandı fakat durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Hastalığa yakalandıkları ağustosta, oğulları Dominic Enyart’ın internette paylaşmasıyla duyulmuştu.

Ekim 2020’de Enyart, kilisesi aracılığıyla Covid kuralları nedeniyle devlete dava açmış ve dava ABD Bölge Mahkemesi’nin toplantı kısıtlamaları gibi diğer sosyal mesafe kurallarının yanı sıra dini törenlerde maske takılmasına ilişkin kuralın bir süreliğine askıya almasına sebep olmuştu.

Söz konusu karar verildiği zaman Enyart, “Federal bir mahkemenin Tanrı’nın kendisine, yaratıcımıza, hükümet müdahalesi olmadan ibadet etme hakkımızı tanımasına çok minnettarız” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşı karşıtı ünlü radyocu COVID-19 sebebiyle hayatını... Sonraki Haber >>

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:42:40