Aşı karşıtı ünlü radyocu COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti

Kendini ‘sağcı, dini fanatik’ olarak nitelendiren ABD’nin Colorado eyaletinden ünlü radyo sunucusu Bob Enyart’ın koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.





62 yaşındaki Enyart hem Denver İncil Kilisesi’nde papaz olarak görev yapıyor hem de Bob Enyart Live’da radyo programı sunuculuğu yapıyordu. Pandemi sırasında aşırı aşı karşıtı duruşu ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti.





Enyart programında ‘toplumsal gerilimi daha da artırmak ve çocuk katillerine baskı yapmak için’ aşı boykotu çağrısında bulunmuştu. Kişisel internet sitesinde de, “Bob ve Cheryl Enyart, Pfizer, Moderna ve Johnson aşılarını olmamaya yemin etti, çünkü firmaların da kabul ettiği gibi bu üç ürün kürtajla alınan bebeklerin hücreleri üzerinde test edildi” ifadelerine yer verilmişti.





ABD’YE COVİD-19 DAVASI AÇMIŞTI





Bob Enyart’ın eşi Cheryl Enyart da koronaya yakalandı fakat durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Hastalığa yakalandıkları ağustosta, oğulları Dominic Enyart’ın internette paylaşmasıyla duyulmuştu.







Ekim 2020’de Enyart, kilisesi aracılığıyla Covid kuralları nedeniyle devlete dava açmış ve dava ABD Bölge Mahkemesi’nin toplantı kısıtlamaları gibi diğer sosyal mesafe kurallarının yanı sıra dini törenlerde maske takılmasına ilişkin kuralın bir süreliğine askıya almasına sebep olmuştu.





Söz konusu karar verildiği zaman Enyart, “Federal bir mahkemenin Tanrı’nın kendisine, yaratıcımıza, hükümet müdahalesi olmadan ibadet etme hakkımızı tanımasına çok minnettarız” demişti.