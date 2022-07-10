Samanyolu Haber /Gündem / Aşıda randevu fiyaskosu: Vakalar 8 kat artınca bakan aşı önermişti /10 Temmuz 2022 11:57

Aşıda randevu fiyaskosu: Vakalar 8 kat artınca bakan aşı önermişti

Koronavirüs salgını vakaları 8 kat arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise halka yeni doz önerdi. Bakanın tavsiyelerine rağmen aşı randevu siteminin kapalı olduğu ortaya çıktı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarındaki artış karşısında yaptığı “müsterih olun” açıklamasını değiştirdi. Bakan Koca, aşı etkisinin 6 ayda geçtiğini belirterek, “50 yaş üstüyle risk grubundakilere hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz” dedi. Ancak aşı randevu siteminin risk grubundaki kişilere kapalı olduğu ortaya çıktı.

11 GÜN ÖNCE “KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI” DEMİŞTİ
Bakan Koca, 28 Haziran’da, artan vakalar üzerine “Maskeler geri mi” sorusunu, koronavirüsü gribe benzeterek “Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” yanıtını verdi. Koca bu sözlerinden 11 gün sonra, vaka sayısındaki artışın büyümesi üzerine, “50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden altı ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz” açıklamasını yaptı.

AŞI OLMAK İSTEYENLERE RANDEVU YOK
Koca’nın tavsiyesi sonrası eNabız’a girenler “Aşı süreciniz tamamlanmıştır” uyarısı ile karşılaştı. Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Sağlık Bakanlığı’nın riskli gruplara aşı önerdiğini ancak aşı radevularının kapalı olduğuna dikkat çekerek “Daha önce de böyle çelişkili durumlar yaşandı. Bakan yanlış bilgilendirilmiş olabilir. Önce sistemi açıp sonra açıklama yapmalılar. Bizde işler hep tersten yürüyor” dedi.

VAKA SAYISI BİR AYDA 8 KAT ARTTI
Haziran başından bu yana vaka sayılarında neredeyse 8 kat artış olduğuna dikkat çeken Ökten, “Vaka sayıları 7 bin’lerden 56 binlere çıktı. Bayram sonunda vakalar artacak” uyarısını yaptı. Aşının Kovid-19’a karşı en etkili korunma yöntemi olduğunu vurgulayan Ökten, “Tam aşı dediğimiz üç doz uygulunan kişiler yüzde 35’ler seviyesinde. Bakanlık aşılamayı unuttu açıkçası. Yeniden hatırlaması iyi olacak ama bu sözde olmamalı. Bakanlığın bunu çok daha ciddiye alması gerek” ifadelerini kullandı.

29 MAYIS’TA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Bakan Koca, 29 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz” ifadelerini kullamıştı. Maske zorunluluğunun kalkmasının üzerinden henüz 1.5 ay geçmeden vaka sayıları sekiz kat arttı.
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