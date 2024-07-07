Samanyolu Haber /Dünya / Aşırı sağa büyük darbe: Fransa'daki seçimde ilk sonuçlar geldi /07 Temmuz 2024 21:44

Aşırı sağa büyük darbe: Fransa'daki seçimde ilk sonuçlar geldi

Fransa’da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, genel seçimlerin bugün yapılan ikinci turunu sol ittifak Yeni Halk Cephesi kazandı. İlk tur seçimleri önde tamamlayan aşırı sağ ise 3'üncü sıraya geriledi.

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9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı almıştı.

30 Haziran'da yapılan ilk tur oylamasında da sandıktan zaferle çıkan aşırı sağ, bugün yapılan ikinci tur oylamasında beklemediği bir yenilgi aldı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Fransa’da seçimlerin ikinci turunda sol ittifak Halk Cephesi seçimi önde tamamladı.

LE PEN 3. SIRAYA GERİLEDİ

Paylaşılan ilk sonuçların ardından Fransa'da parlamento dağılımı şu şekilde:

Halk Cephesi (Sol): 190
Birlik (Macron): 163
Ulusal Cephe (aşırı sağ): 133
Cumhuriyetçiler (merkez sağ): 65
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