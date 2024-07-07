Aşırı sağa büyük darbe: Fransa'daki seçimde ilk sonuçlar geldi

9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı almıştı.



30 Haziran'da yapılan ilk tur oylamasında da sandıktan zaferle çıkan aşırı sağ, bugün yapılan ikinci tur oylamasında beklemediği bir yenilgi aldı.



Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Fransa’da seçimlerin ikinci turunda sol ittifak Halk Cephesi seçimi önde tamamladı.



LE PEN 3. SIRAYA GERİLEDİ



Paylaşılan ilk sonuçların ardından Fransa'da parlamento dağılımı şu şekilde:



Halk Cephesi (Sol): 190

Birlik (Macron): 163

Ulusal Cephe (aşırı sağ): 133

Cumhuriyetçiler (merkez sağ): 65