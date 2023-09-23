Aşırı sağcı Wagensveld, Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırttı

Sözcü'de yer alan habere göre Hollanda’da aşırı sağcı Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü (Pegida) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yırttı.



Wagensveld, Lahey kentinde gün boyu gerçekleştirdiği eylemlerde, Türkiye’nin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka’nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur’an-ı Kerim yırttı.



Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde, Kur’an’dan yırttığı sayfaları yere atarak üzerine bastı ve geçen ay yırttığı Kur’an-ı Kerim’i büyükelçilikten geri istedi.



Wagensveld, Türklere ve Türkiye’ye de hakaret ederek, Kur’an’ı yırtarken kendisini koruyan polislere teşekkür etti.



TÜRKİYE'DEN TEPKİ: KUTSAL KİTABIMIZA YAPILAN SALDIRILARI LANETLİYORUZ



Dışişleri Bakanlığı gerçekleşen provokasyona tepki gösterdi. Bakanlığı yazılı açıklaması şöyle:



– “Hollanda'nın Lahey kentinde bugün (23 Eylül) aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz.



– Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz.



– Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır.



– Bu saldırılar karşısında girişimlerde bulunduğumuz Hollanda makamlarını olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmaya ve bu menfur hadiselerin tekrarlanmaması için önlem almaya çağırıyoruz.



– Türkiye bu hastalıklı ve nefret temelli zihniyetle mücadelesini her türlü platformda kararlılıkla sürdürecektir.”



İLK DEĞİL



Edwin Wagensveld, 22 Ocak’ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat'ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur’an-ı Kerim yırtmıştı.



Wagensveld, 18 Ağustos’ta da Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yırtmıştı.



Benzer şekilde 22 Ekim 2022’de Rotterdam’da Kur’an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA’nın eylemi, Wagensveld’in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.



AVRUPA’DA KUR'AN-I KERİM’E SALDIRILAR



Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022’de Paskalya tatili boyunca İsveç’in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakmıştı.



Paludan, 21 Ocak’ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak’ta Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.



Stockholm’de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran’da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti.



Momika, 20 Temmuz’da da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz’da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.



Momika adlı kişi İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı düzenlemişti.



İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm’ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos’ta polis korumasında Kur’an-ı Kerim yakmıştı.