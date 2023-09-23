Başakşehir’i yenen Galatasaray maç fazlasıyla zirvede

Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rams Başakşehir’e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Hakim Ziyech ve 50. dakikada Mauro Icardi penaltıdan kaydetti. Başakşehir’in tek golü ise 64. dakikada Leo Dubois’dan geldi. Maçta Eden Karzev ve Sergio Oliveira’nın şutlarında top direğe takıldı.



Bu galibiyetle puanını 13’e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe’yi geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 3 puanda kaldı.



HER GOLÜN HİKAYESİ AYRI



Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında atılan her gol, ayrı bir hikayeye sahip…



Maçın açılış golünü Hakim Ziyech kaydetti. Ceza sahası yayından yaptığı şık vuruşla ağları havalandıran Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray’ın ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi ise lig tarihine geçti.



Başakşehir’in transfer döneminin son günü Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois, yeni takımıyla ilk kez 11’de sahaya çıktı. Fransız futbolcu, kaydettiği golle de eski takımına karşı ağları havalandırmayı başardı.



GOL PERDESİ İLK YARININ SON DAKİKALARDAN AÇILDI



Başakşehir’in geliştirdiği atakta direk gole izin vermedi. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Karzev’in ceza sahası dışından şutunda Abdülkerim’in ayak koyduğu top yükseklik kazandı. Önde yakalanan Muslera’yı geçen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak kornere çıktı.



Karşılaşmada ilk gol, Hakim Ziyech’in şık vuruşuyla geldi. Tete’nin pasıyla topla buluşan Hakim Ziyech, düzelterek ceza yayından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Volkan Babacan’ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



İlk yarının uzatma dakikalarında bu kez Galatasaray direğe takıldı. Abdülkerim Bardakcı’nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Sergio Oliveira’nın kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi.



İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI



Galatasaray, ikinci yarının başında Mauro Icardi’nin penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Ousseynou Ba’nın, Kerem Aktürkoğlu’na ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mauro Icardi, yaptığı vuruşla kaleci Volkan Babacan ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.



Başakşehir, bu gole Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois ile karşılık verdi. Deniz Türüç’ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Leo Dubois’nın, sağ çaprazda yerden yaptığı vuruşta Davinson Sanchez’in müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak kale çizgisini geçerek ağlarla buluştu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.



OKAN BURUK’TAN ROTASYON



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son maça göre ilk 11’de önemli değişiklikler yaptı. Sarı-kırmızılı takım, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Danimarka’nın Kopenhag ekibiyle oynadığı maçın kadrosuna göre 5 değişiklikle Başakşehir karşısına çıktı.



Kopenhag maçında görev alan oyunculardan Angelino, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens yedeğe çekilirken, Victor Nelsson ise kadroda yer almadı. Başakşehir maçında bu futbolcuların yerlerine Kazımcan Karataş, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Mateus Tete ve Barış Alper Yılmaz ilk 11’de forma giydi.



SANCHEZ İLK MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray’ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.



Tottenham’dan transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu, yeni takımıyla ilk sınavını RAMS Başakşehir karşısında verdi.



Bu arada teknik direktör Okan Buruk’un savunmanın solunda Angelino’nun yerine görev verdiği Kazımcan Karataş da bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11’de başladı.



KEREM AKTÜRKOĞLU’NA DESTEK



Karşılaşmayı takip etmek için kendilerine ayrılan tribünü dolduran Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu’na destek verdi.



Tribündeki taraftarlar, Kopenhag maçında bazı taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği Kerem Aktürkoğlu’nu tezahüratlarla tribüne çağırdı. Kerem Aktürkoğlu da taraftarların bulunduğu tribüne giderek “Üçlü” çektirdi.



MONTELLA TRİBÜNDE



Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını tribünden izledi. Hafta içi Stefan Kuntz’un yerine teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin Nordsjaelland ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasını da tribünden izlemişti.



ÇAĞDAŞ ATAN İLK KEZ



Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, takımının başında ilk iç saha maçına çıktı. Başakşehir’in başında ilk maçına geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor karşısında çıkan Çağdaş Atan, 2-0’lık galibiyetle sahadan ayrılmıştı.



Çağdaş Atan, İstanbulspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11’inde 3 değişikliğe gitti. Atan, Cemali Sertel, Deniz Türüç ve Dimitrios Pelkas’ın yerine, Leo Dubois, Emmanuel Dennis ve kart cezası sona eren Ousseynou Ba’ya ilk 11’de görev verdi.



BU KEZ YENİLDİ



Galatasaray, bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı bir takımla ikinci kez karşı karşıya geldi.



Ligin ilk haftasında deplasmanda Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı Mondihome Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, müsabakadan 0-0’lık beraberlikle döndü. Sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu’nun ayrılmasından sonra Başakşehir’in başına geçen genç teknik adama bir kez daha rakip oldu. Ancak bu kez sahadan galip ayrılmayı başardı.