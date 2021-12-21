Askeri casusluk soruşturması yürüten emniyet müdürleri için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yıllarındaki askeri casusluk ve fuhuş soruşturmalarıyla bazı subayları tasfiye etmeye çalıştıkları ve bu subaylar hakkında söz konusu suçtan mahkumiyet kararları verilmesine neden oldukları gerekçesiyle eski kamu görevlisi 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.







İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında dönemin emniyet müdürleri, emniyetteki kilit şubelerin başında bulunan isimlerin de aralarında olduğu 32 kişinin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.





İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı kararı verilenlerden 8’inin Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu ortaya çıktı. 7 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.





İzmir’deki Askeri Casusluk Davası soruşturması sırasında Narin Korkmaz isimli kadının Türkiye’nin farklı illerindeki askeri birliklerde subaylarla görüntü ve fotoğrafları ortaya çıkmış, Korkmaz soruşturma ekibinin değiştirilmesinden sonra beraat ettirilmişti.













6’SI MUVAZZAF 11 SUBAY, 1’İ MUVAZZAF 6 ASTSUBAY





Ankara’da ise Hizmet Hareketi'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması iddiasıyla yürütülen soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kontörlü sabit hatları kullanarak sivillerle iletişim sağladıkları suçlamasıyla 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.





Açıklamada, gözaltı kararı verilen kişilerden 6’sının sivil olduğu, 6’sı muvazzaf 11 subay ile 1’i muvazzaf 6 astsubay ve 3 eski askeri öğrencinin de gözaltı listesinde bulunduğu kaydedildi.





Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı.