"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

400 öğrencinin karantinaya alındığını belirten Savaş, "400 öğrencinin virüs kapması bunun 5 katı kadar insanın hasta olduğunu gösterir. Demek ki 2400 öğrenciyi şu anda biz hasta ettik. Bu 2400 öğrenci de şu sırada bu hastalığı başkalarına da yayıyorlar. Bir 5000 de buradan gelir" diye konuştu.







Savaş ayrıca, LGS ve YKS sınavları için yetkililere uyarıda bulunarak “Siz ne yapıyorsunuz, ne yaptığınızın farkında mısınız?” dedi.





Savaş Bilim Kurulu üyesi olmamasına rağmen bir bilim adamı olarak konuştuğunu ve kanıtları olduğunu belirtti.