Askerliğini ‘bedelli’ yapan Sinan Oğan: Bedelli askerlik, Kandil’in, İmralı’nın talebi!

ZAMAN AVUSTRALYA







Sinan Oğan, MHP milletvekili olduğu 2014’te çıkan bedelli askerliği çözüm sürecine bağlamıştı. Oğan, söz konusu dönemde yaptığı açıklamada, “Bedelli düzenlemesinin Kandil’le pazarlıkla, İmralı’yla pazarlıkla ne kadar alakası var bunu da sorgulamak lazım. Bedelli meselesinin İmralı’yla koordine edildiği ortaya çıkıyor. Asker sayısının azaltılması, çözüm süreciyle ilgili hükümetin önüne konmuş talepler listesinden biri olabilir.” demişti.

Sinan Oğan’ın bedelli askerlik yaptığı, aynı bölükteki bir vatandaşın oğlunun babasının askerlik fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. ‘omertost’ isimli kullanıcı, “Babam, Sinan Oğan ve Tarkan aynı bölükteymiş. Alın size derin devlet.” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu fotoğrafta Tarkan ve Sinan Oğan da vardı.