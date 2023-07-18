Samanyolu Haber /Dünya / Tahıl fiyatları artacak /18 Temmuz 2023 20:16

Tahıl fiyatları artacak

Moskova’nın tahıl kararı dünya tahıl fiyatlarına etki etmeye başladı. Rusya’nın belirsiz açıklamaları zaten Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması belirsizliği nedeniyle son haftalarad dip seviyelere gerilemişti.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA
Moskova’nın en son kararı ile Chicago Borsası hemen tepki verdi ve buğday fiyatı yüzde 3 arttı.

Rusya Tarım Piyasası Araştırmaları Enstitüsü genel müdürü Dmitry Rylko, kısa vadede hem Karadeniz bölgesinde hem de dünyada tahıl fiyatlarında artış beklendiğine vurgu yaptı.

Özellikle Karadeniz’de tahıl fiyatları daha fazla artacak. Hem Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesi hem de Rusya’da güney bölgelerdeki yağmurlar nedeniyle teslimatlar yaklaşık bir haftadır yavaşladı.

Rus uzman, tahıl fiyatlarının Mart 2022'de ulaştığı zirve değerlerine geri dönmeyeceğine vurgu yaparak, piyasanın yeni gerçekliğe uyum sağladığını söyledi.

Uzun vadede fiyat dinamiklerini tahmin etmek zor. Buna göre, Dmitry Rylko, Rus tahıl ihracatçıları için ekonomik etkiyi değerlendirmenin henüz mümkün olmadığına inanıyor.

Ukrayna, Romanya üzerinden ihracata devam edecek

Rylko, Ukrayna'nın artık Romanya'nın karasularını kullanarak, okyanusu geçebilecek büyük gemilere büyük kapasiteli aktarma organize etme fırsatına sahip olduğunu söylüyor. Bu durumun dünya tahıl piyasasını regule etmeye yardımcı olacağı yorumları getiriliyor.

Analitik şirket "ProZerno"nun Genel Müdürü Vladimir Petrichenko da tahıl fiyatlarında daha fazla artış bekliyor.

Uzman, fiyatlardaki hafif bir artışın tüketiciler için bir trajedi olmayacağını ancak çiftçilerin biraz daha fazla kazanabileceğini söylüyor. Petrichenko'ya göre, tahıl anlaşmasının feshedilmesinin ardından, Rus gıdaları dünya pazarında dün olduğundan daha fazla talep görecek.

Buna karşılık, Tahıl İhracatçıları Birliği, tahıl anlaşmasıyla ilgili gelişmelerden bağımsız olarak, Rusya'daki ortaklara rekabetçi fiyatlarla tahıl sağlamaya devam etmeyi planladıklarını açıkladı. "Rus tahıl ihracatçılarının tüm sözleşme yükümlülükleri yerine getirilecek" açıklaması yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova daha önce Rusya'nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına itirazını Ankara, Kiev ve BM sekreteryasına resmen bildirdiğini açıkladı.
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