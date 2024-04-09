'Aspides' Husi saldırılarına karşı başarılı oldu mu?

Süveyş Kanalı'ndaki nakliye gemilerini korumak amacıyla iki aydan kısa bir süre önce başlatılan 'Aspides' Operasyonunun ilk değerlendirmesine göre 11 Husi saldırısı püskürtüldü ve 16 gemiye Kızıldeniz boyunca AB gemileri eşlik etti.



İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere 80 saldırı düzenledi; bunların bazıları kayıplarla sonuçlandı. İran destekli silahlı grup, İsrail'i düşman olarak görüyor ve saldırıları Gazze savaşına yanıt olarak gerçekleştiriyor.



Saldırılar nedeniyle ticari gemilerin Avrupa'ya ulaşması 10-14 gün daha uzun sürüyor ve bu da maliyetleri ikiye katlıyor.



AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borell gazetecilere verdiği demeçte "Husiler kendilerini açıkça Filistin davasının savunucuları olarak konumlandırıyor - bu bir sır değil." dedi.



Borrell, "Biz sadece seyrüsefer özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamak istiyoruz. Bu durumu kontrol altına alabileceğimizi ve daha geniş bir coğrafyaya yayılmayacağını umuyoruz." dedi.



Dünya ticaretinin yüzde 13'ü Kızıldeniz'den geçiyor. Saldırılar nedeniyle normalde Süveyş Kanalı'ndan her gün geçiş yapan 70 geminin halihazırda ancak yarısı geçebiliyor.



Aspides Operasyonu kapsamında dört Avrupa Birliği üyesi devletin fırkateyni bölgede bulunuyor ve 19 ülke de operasyona farklı kapasitelerde katkıda bulunuyor.



Şu ana kadar Avrupa gemileri dokuz insansız hava aracını, bir insansız su üstü gemisini ve dört balistik füzeyi etkisiz hale getirdi.



'Aspides' Operasyonunun görevi, saldırı altındaki gemileri korumak ve gemilere eskortluk yaparak bölgedeki deniz güvenliğini sağlamak olarak tanımlanıyor. Operasyon komutanı, saldırı başlatamayacaklarını, yalnızca karşılık verebileceklerini vurguluyor.



Yaklaşık iki ayın sonunda Tuğamiral Vasilios Gryparis, artık bölgedeki Prosperity Guardian Operasyonu gibi diğer operasyonlarla daha iyi bir koordinasyonun sağlandığını söyledi.