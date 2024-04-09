Geçen hafta saldırıda tahrip olan konsolosluğunun yenisini açtılar

Abdullahiyan açılışta ABD'yi, İsrail'in düzenlediği düşünülen saldırıyı onaylamakla suçladı.



Tahran, aralarında iki generalin de bulunduğu yedi Devrim Muhafızları Ordusu üyesinin ölümüne yol açan hava saldırısının intikamını alma sözü verdi.



Şam ve Tahran saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor ancak İsrail saldırıyı kendilerinin yaptığını kabul ya da reddetmedi.



"Amerika bu olaydan sorumludur ve sorumlu tutulmalıdır." diyen Abdullahiyan, "ABD ve iki Avrupa ülkesinin, İran büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınayan BM Güvenlik Konseyi kararına karşı çıkması, ABD'nin saldırıyı gerçekleştirmesi için Siyonist rejime (İsrail) yeşil ışık yaktığının işaretidir." ifadelerini kullandı.



Konsolosluk saldırısından bir gün sonra, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Abdullahiyan'ın İsrail'in ana destekçisi Washington'un saldırıdan sorumlu olduğu yönündeki yorumlarını "saçma" olarak nitelendirerek reddetti.



Devlet haber ajansı SANA, Abdullahiyan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüştüğünü bildirdi.



Yeni konsolosluğun, diğer yabancı büyükelçiliklere ve BM ofislerine de ev sahipliği yapan lüks Mazzeh bölgesindeki saldırıda tahrip edilen binalardan çok da uzakta olmadığı bildirildi.



Analistler baskını, İsrail'in İran'a ve onun desteklediği gruplara karşı yürüttüğü saldırıların, Gazze Şeridi'ndeki İsrail-Hamas çatışmasının ötesinde daha geniş bir savaşı tetikleme riski taşıyan bir örneği olarak gördü.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, konsolosluk saldırısında sekiz İranlı, beş Suriyeli, Lübnan'daki Hizbullah militan grubunun bir üyesi ve iki sivil olmak üzere 16 kişinin öldüğünü kaydetti.



Ölenler arasında Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlar kolu Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanları Muhammed Rıza Zahedi ve Muhammed Hadi Hacı Rahimi de vardı.



İsrail, 13 yıl önce iç savaşın başlamasından bu yana Suriye'de Hizbullah dahil İran destekli güçlerin yanı sıra Suriye ordusunun mevzilerini ve silah depolarını hedef alan yüzlerce hava saldırısı düzenledi.



Bireysel saldırılar hakkında nadiren yorum yapan İsrail'in sınır ötesi saldırıları Gazze savaşının başlamasından bu yana arttı.