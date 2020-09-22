Samanyolu Haber /Gündem / İşte AST kısa film yarışmasında birinci olan film /22 Eylül 2020 10:25

İşte AST kısa film yarışmasında birinci olan film

AST (Advocates of Silenced Turkey) Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

SHABER3.COM

AST’nin İnsan Hakları ve Hak İhlalleri kapsamında düzenlediği “Masumiyet” temalı 1. Kısa Film Festivali’nde derceye giren filmler belirlendi. Sunuculuğunu Ahmet Bozkuş’un yaptığı festivalde birinciliği “Pearl Hand” adlı film kazandı. https://youtu.be/IR9P81pgfqU Filmin sahibi Hollanda’da mülteci kampında kalan Nesibe Zeynep & Mustafa Celal Yahşi çifti, kampın zor şartları ve imkansızlıkları içinde cep telefonlarıyla çektikleri filmin müziğini de yine cep telefonunda bulunan müzik aplikasyonlarıyla yapmışlar. Yarı-animasyon tadındaki filmde, beyaz eldivenlerle çizilen mutlu bir ailenin hayatinin siyah eldivenli bir başka el tarafından nasıl alt üst edildiği anlatıyor.



Dünyanın değişik ülkelerinden katılan 35 katılımcı arasından ilk 5 film gösterime girdi. Türkiye’de ve dünyada yaşanan insan hakları ihlallerini kısa filmlerle gündeme getiren ve yaşanan mağduriyetleri kayıt altına alma projelerinin bir parçası olan bu yarışmaya özellikle gençelerin ilgisi büyüktü. Ast, bu yarışmayı önümüzdeki yıl da Ağustos ayında tekrarlayacağını şimdiden duyurdu.  Gelecek seneki yarışmayla ilgili detaylı bilgi [email protected]

İşte ödül kazanan film




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